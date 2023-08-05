أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل مستوياتها.. عيار 21 يسجل 2160 جنيها

اعلنت شعبة الذهب والمجوهرات بالإتحاد العام للغرف التجارية ، عن ثبات أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 5-8-2023 بكافة المحافظات ، علي خلفية توقف التداولات في بورصة المعادن للإجازة الأسبوعية مع ترقب الأسواق العالمية لحركة الدولار

ويترقب سعر الذهب تأثير رفع سعر الفائدة في الأسواق المصرية ، بالاضافة إلى احتمالية طرح شهادات استثمار ، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2175 جنيها للجرام، وهو نفس سعره امس غير شامل المصنعية على الجرام.

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 5-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2469 جنيها)

وانهي سوق الصاغة تعاملاته اليومية على ثبات سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر ليبلغ 2469 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2160 جنيه)

وأستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ بعد انخفاضه امس خلال التعاملات ليبلغ 2160 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1852 جنيهًا)

اما عن العيار الأقل سعرا والاكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة فقد واصل سعر جرام الذهب عيار 18 ثباتة عند مستوي متدني ليبلغ 1852 جنيهًا فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17280 جنيه)

وحافظ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر على مستوياته ليبلغ نحو 17280 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 76539 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.469 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1942 دولار وسط تذبذب مستوياته لينهي تداولاته امس عند ارتفاع بنحو 15 دولار للاوقية على ان تستأنف التداولات بعد غد الأثنين