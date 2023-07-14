أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل مستوياتها.. وعيار 21 يسجل 2195 جنيهًا

فشلت محاولات أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-7-2023 في اختراق المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 في ظل ضعف زخم الصعود خاصة بعد هدوء التداولات في الأسواق العالمية بعد سلسلة من الارتفاعات دفعت بسعر الأونصة إلى أعلى مستوى في شهر.

واستقر سعر الجرام على مدار التداولات اليوم في سوق الصاغة بمختلف المحافظات، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا واستهلاكا في مصر نحو 2195 جنيها وهو نفس سعره صباحا بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الجمعة 2195 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر ايضا سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر ليبلغ 1882 جنيها للجرام غير شامل المصنعية.

سعر الجنيه الذهب في مصر

ولم يتغير سعر الجنيه الذهب اليوم ليبلغ نحو 17560 جنيها، ويزن الجنيه نحو 8 جرامات.

يوم أمس حاولت أسعار الذهب أكثر من مرة تخطي حاجز الـ 2200 جنيه للجرام ولكن دون جدوى، وذلك بسبب ضعف الطلب حالياً وتفضيل العديد من المشاركين في الأسواق لترقب تطورات الأسواق خلال الفترة الحالية.

الأسواق المحلية تلقت عدد من الأحداث الهامة خلال الفترة الأخيرة ساعدت على عودة الهدوء والاتزان إلى أسواق الذهب وأنهت بشكل كبير عمليات المضاربة السعرية والطفرات الغير مبررة في أسعار الذهب المحلية.

أهم هذه الأحداث كانت مبادرة واردات الذهب بدون جمارك أو رسوم والتي ساهمت في دخول أكثر من 300 كليو جرام من الذهب إلى الأسواق المحلية لتخلق زيادة في المعروض وتحقق نوع من التوازن بين العرض والطلب.

وأخيراً المؤتمر الصحفي للحكومة المصرية الذي عقد هذا الأسبوع وأظهر نتائج برنامج الطروحات الحكومي لبيع الشركات المملوكة للدولار، وتوفير 1.9 مليار دولار منها حصيلة دولارية بقيمة 1.6 مليار دولار والباقي سيتم تحصيله بالجنيه المصري.

أيضاً وضع الحكومة مستهدف للدخل الدولاري للدولة يصل إلى 191 مليار دولار خلال عام 2026 القادم، الأمر الذي أحدث اطمئنان إلى حد كبير في الأسواق في كون الحكومة تسير على خطة محددة لمعالجة أزمة الدولار.

أيضاً الخطوات الحكومية الأخيرة في برنامج الطروحات الحكومي يزيد من التوقعات أنه سيدفع صندوق النقد الدولي إلى بدأ مراجعته في سبتمبر القادم بعد الخطوات الفعلية التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن وبالتالي قد يتم الموافقة على الشريحة الثانية من قرض الصندوق البالغ 3 مليار دولار والذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر الماضي.

كل هذه العوامل ساعدت على هدوء تحركات الذهب وغياب الطفرات الكبيرة في الارتفاع أو الهبوط، هذا بالإضافة إلى ضعف السيولة النقدية الحالية في الأسواق وتفضيل المشاركين في الأسواق إلى مراقبة التطورات الحالية

استقرت أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة بالقرب من مستويات الأمس وهو ما قد يكون استراحة بعد الارتفاع الكبير في الذي شهده المعدن النفيس هذا الأسبوع، بالإضافة إلى مواجهته منطقة مقاومة جديدة عند 1970 – 1980 دولارا للأونصة قد تحد من مكاسبه خلال الفترة القادمة.

الاغلاق الأسبوعي للذهب فوق المستوى 1950 دولارا للأونصة سيكون له تأثير إيجابي كبير على حركته خلال الفترة القادمة، خاصة بعد أن نجحت الأسعار في اختراق المتوسط المتحرك لـ 100 يوم ولـ 50 يوما ما أكسبها زخم صعودي كبير