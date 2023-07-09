أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل مستوياتها.. عيار 21 يسجل 2175 جنيها

ثبات جديد شهدته أوقية الذهب بعد توقف التداولات في بورصة المعادن للإجازة الأسبوعية مع ترقب الأسواق العالمية لحركة الدولار ، فيما استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 9-7-2023 بكافة محال الصاغة بمختلف المحافظات.

ومازال سعر الذهب يسجل مستويات متدنية بعد خسارته ما يقارب 125 جنيها خلال يوليو الجاري في سوق الصاغة، رغم ارتفاعه أمس، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2175 جنيها للجرام، وهو نفس سعره امس غير شامل المصنعية على الجرام.

سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 9-7-2023.

سعر جرام الذهب عيار 24 (2485 جنيها)

وانهي سوق الصاغة تعاملاته اليومية على ثبات سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر ليبلغ 2485 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2175 جنيه)

كما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثبات ملحوظ بعد انخفاضه امس خلال التعاملات اليوم ليبلغ 2175 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1865 جنيهًا)

اما عن العيار الأقل سعرا والاكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة فقد شهد سعر جرام الذهب عيار 18 ثبات عند مستوي متراجع ليبلغ 1865 جنيهًا فى التعاملات.

وحافظ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر على مستوياته ليبلغ نحو 17400 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 77035 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.485 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1925 دولار وسط تذبذب مستوياته لينهي تداولاته امس عند ارتفاع بنحو 15 دولار للاوقية على ان تستأنف التداولات غدا