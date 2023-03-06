أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل قفزاتها.. عيار 21 يقترب من 1950 جنيها بالمصنعية

افتتحت أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 6-3-2023 تعاملاتها على قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً ومبيعا ليبلغ 1840 جنيها بدون مصنعية في سوق الصاغة.

تأتي تلك الارتفاعات القوية بعد أداء إيجابي لأسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي الذي شهد ارتفاعا بنسبة 8.9% بمقدار 150 جنيها للجرام، حيث شهد الذهب صعود بعد أداء سلبي خلال شهر فبراير الذي تراجعت فيه أسعار الذهب بنسبة 3.0% تقريباً ليفقد الجرام عيار 21 ما قيمته 50 جنيها ليغلق شهر فبراير عند سعر جرام عند 1680 جنيها للجرام.

سعر الذهب والدولار

وكشفت شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفعت بقيمة 10 جنيهات ليقترب سعر جرام الذهب عيار 21 من تسجيل 1950 جنيها شاملا المصنعية، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1580 جنيها للجرام.

وظهر نشاط في سوق الذهب الآن وهو ما تسبب في عودة الصعود الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية رغم استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار اليوم عند 30.77 جنيه.

وساهمت التراجعات الماضية التى تم ذكرها في أسعار الذهب خلال الفترة الماضية على عودة عمليات الشراء من جديد للأسواق المحلية، خاصة مع تعافي أسعار الذهب عالمياً خلال الأسبوع الماضي في ظل تراجع مستويات الدولار وتراجع العائد على السندات الحكومية الأمريكية.

أما عن سوق الذهب العالمي فمع بداية أسبوع تداول جديد في الأسوق العالمية ظهر تذبذب في أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين، وذلك مع تراجع مستويات الدولار وانتظار الأسواق لشهادة محافظ البنك الفيدرالي وتقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة الأمريكية.

تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير عند المستوى 1852.43 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى في أسبوعين عند 1858.19 دولار للأونصة وأدنى مستوى اليوم عند 1850.67 دولار للأونصة.

يأتي هذا التذبذب في مستويات الذهب بعد الارتفاع الذي سجله الأسبوع الماضي بنسبة 2.5% ليسجل أول ارتفاع أسبوعي في خمسة أسابيع تداولات.من جهة أخرى نجد أن الدولار الأمريكي مستمر في الأداء السلبي الذي بدأه الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أقل مستوى في 3 جلسات تداول.