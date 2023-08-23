أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل قفزاتها.. عيار 21 يتخطي 2350 جنيها بالمصنعية

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23-8-2023 ارتفاعه بشكل ملحوظ في أسواق المعادن بمختلف المحافظات مع تذبذب الدولار في السوق الموازية ، بالتزامن مع صعود سعر الاوقية في البورصة العالمية للمعادن ثاني ايام التعاملات.

وقفز بنهاية التداولات المسائية بقيمة 10جنيهات للجرام ، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 2290 جنيه للجرام، مقارنة بسعره صباحا والذي بلغ 2280 غير شامل المصنعية، ليتخطي الجرام 2350 جنيها شامل المصنعية

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 23-8-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2618 جنيها)

وارتفع بشكل متواصل سعر جرام الذهب عيار 24 بشكل ملحوظ ، وهو الاعلى سعر في مصر ليسجل بالتعاملات نحو 2618 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2290 جنيه)

صعود بقيمة 10 جنيهات شهده سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، بسوق الصاغة مساءا ليبلغ 2290 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1964 جنيهًا)

وحقق سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا صعودا بنهاية التداولات المسائية ليبلغ 1964 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (18320 جنيه)

واستمر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر في تحقيق مكاسب جديدة الى 80 جنيها ليبلغ نحو 18320 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

اما عن سعر سبيكة الذهب عيار 24 فقد تحركت محليا وعالميا لتسجل نحو 81158 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.618 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتستفيد الاوقية في تعاملات في البورصة العالمية للمعادن من هبوط سعر الدولار عالميا ، لتعاود الأوقية عالميًّا الصعود الطفيف خلال التعاملات ليبلغ 1917 دولار.