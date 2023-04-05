أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل قفزاتها .. عيار 21 يتجاوز 2300 جنيهاً بالمصنعية

اشتعلت من جديد أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5-4-2023 بشكل قوي بعد هبوطها لتعوض خسائرها مطلع الأسبوع الجاري ، ويقفز الجرام بنسبة 2.7% خلال تعاملات اليوم على خلفية صعود سعر الأوقية بشكل كبير في تعاملات بورصة المعادن الدولية.

سعر الذهب والدولار

وكشفت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية ، أن أسعار الذهب اليوم في مصر قفزت بنحو 60 جنيهاً ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2210 جنيهاً للجرام بدون مصنعية ويتجاوز الجرام حاجز 2300 جنيهاً شامل المصنعية والتى تتراوح ما بين 70 إلى 100 جنيهاً.

وأشارت الشعبة إلي أن سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 1890 جنيهاً بدون مصنعية ، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 مستويات 2520 جنيهاً للجرام في سوق الصاغة ، وقفز سعر الجنيه الذهب في مصر إلى 17680 جنيهاً بعد أرباحاً تخطت 400 جنيهاً للجنية الواحد.

فيما ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء عالمياً إلى أعلى مستوى لها منذ شهر مارس من عام 2022، بعد أن تسببت البيانات الأمريكية الضعيفة في ضعف الدولار وزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط توقعات أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفف من موقفه بشأن تشديد السياسة النقدية.

وسجلت أسعار الذهب الفورية اليوم ارتفاع بنسبة 0.2% لتسجل أعلى مستوى منذ عام عند 2028.25 دولار للأونصة وتتداول وقت كتابة التقرير عند 2024.86 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد كبير خلال تداولات الأمس بنسبة 1.8%.

و حققت أسعار الذهب مكاسب بقيمة 55 دولار لتسجل أعلى مستوى لهذا العام، وسجلت ارتفاعا منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.8%، حيث كان الحدث الأساسي الذي تسبب في ارتفاع الذهب واختراق مستوى 2000 دولار للأونصة هو البيانات الأمريكية الضعيفة التي صدرت أمس، فللمرة الأولى منذ مايو 2021 انخفضت الوظائف الجديدة المتاحة إلى أقل من 10 مليون وظيفة خلال شهر فبراير الماضي.

وانخفض الدولار الأمريكي بشكل كبير خلال تداولات الأمس بعد البيانات الأمريكية الضعيفة، التي زادت من احتمالات أن الفيدرالي الأمريكي لن يلجأ إلى رفع جديد في الفائدة وأن ضغوط التباطؤ الاقتصادي ستدفعه إلى إنهاء دورة رفع الفائدة في وقت مبكر، حيث انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية أمس بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوياته منذ شهرين، واليوم يشهد استقرارا بالقرب من أدنى مستوياته وسجل ارتفاع طفيف بنسبة 0.2%.