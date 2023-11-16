أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل رحلة الهبوط.. عيار 21 يخسر 35 جنيها للجرام

واصلت أسواق الذهب والمجوهرات خلال رحلتها المسائية الانخفاض الجماعي في أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 16-11-2023 بالتزامن مع هدوء سعر الدولار أمام الجنيه والطلب على المعدن الأصفر بعد اشتعاله أمس وسط ترقب من المتعاملين لحركة العرض والطلب.

وأظهرت تقارير شعبة الذهب بالغرف التجارية، وجود ارتفاع كبير في سعر الأوقية خلال جلسة البورصة العالمة اليوم رغم تراجع الجرام محليا، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2685 جنيها للجرام، مقارنة بسعره أمس البالغ 2720 جنيها بدون احتساب المصنعية.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 16-11-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (3070 جنيها)

وأوضحت شعبة الذهب والمجوهرات، أن سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع مساء في مصر ، ليسجل 3070 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2685 جنيها)

انخفاض جديد سجله سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 لتراجع الطلب في التعاملات ليبلغ 2685 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2302 جنيه)

وهبط بشكل ملحوظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليفقد 35 جنيها ويسجل العيار الأقل سعرا في مصر ويبلغ 2302 جنيه فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (21480 جنيها)

خسائر جديدة تكبدها سعر الجنيه الذهب في مصر ليفقد 280 جنيها من قيمته ويسجل 21480 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وتأثر سعر سبيكة الذهب عيار 24 بهبوط الجرام رغم ارتفاعها عالميا لتتراجع محليا الى نحو 95170 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما تراجع خلال جلسات اليوم سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 3.070 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وقفز منذ قليل سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 1984 دولارا.