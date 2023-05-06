أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل خسائرها .. عيار 18 يسجل 2237 جنيهاً

هبوط متواصل شهدتها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 6-5-2023 في منتصف تعاملات اليوم المسائية بعد انخفاضهاً صباحاً بسوق الصاغة بمختلف المحافظات ، ليتأثر المعدن الأصفر بإغلاق بورصة المعادن الدولية وتوقف التداول للإجازة الأسبوعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وشيوعاً في مصر انخفاضا جديدا ليسجل نحو 2610 جنيهاً للجرام بدون مصنعية

أسعار الذهب

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر طلباً في محافظة القاهرة وبعض محافظات الوجه البحري ليسجل الجرام نحو 2237 جنيهاً للجرام غير شامل المصنعية.

وأنخفض أيضاً سعر الجنيه الذهب في مصر بشكل قوي منتصف اليوم ليسجل الجنيه نحو 20880 جنيهاً غير شامل الضرائب والرسوم.

أما عن سعر سبيكة الذهب عيار 24 فقد تراجعت أيضاً لتسجل نحو 92767 جنيهاً للسبيكة وتسجل نحو 31 جراماً.

وسجلت أسعار الذهب العالمي أسبوع جديد من المكاسب تخلله تسجيل أعلى مستوى في تاريخ الذهب ولكن نهاية الأسبوع كانت سلبية بشكل كبير وتحمل الكثير من الغموض في حركة الذهب القادمة، خاصة بعد تقرير مجلس الذهب العالمي، ارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3% ليسجل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي.

وشهد الأسبوع المنتهي تسجيل أعلى مستوى تاريخي للذهب عند المستوى 2080 دولار للأونصة ، قبل أن يعاود المعدن تحقيق خسائر ليفقد الذهب 33 دولار من قيمته قبل أن يغلق متشبثاً فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، وذلك بعد بيانات تقرير الوظائف الأمريكي الأفضل من المتوقع.

وشهد الذهب ارتفاع قوي منذ بداية عام 2023 وحتى إغلاق الأسبوع الماضي بنسبة 10.3% بمكاسب قدرها 190 دولار تقريباً، ويعد المستوى القياسي الذي سجله الذهب الأسبوع الماضي أعلى من القمة التي سجلها في شهر أغسطس من عام 2020 عند 2075 دولار للأونصة وقت جائحة كورونا.

السبب وراء تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوياته خلال جلسة الأمس كان تقرير الوظائف الأمريكي عن شهر أبريل والذي أظهر تسجيل وظائف جديدة بقيمة 253 ألف وظيفة أعلى من التوقعات 181 ألف وقراءة مارس عند 165 ألف، بينما انخفض معدل البطالة إلى 3.4% وهو أدنى مستوى منذ 53 عام وكانت القراءة السابقة عند 3.5%.

انخفاض الطلب عالمياً على الذهب في الربع الأول

صدر تقرير عن مجلس الذهب العالمي أظهر أن الطلب العالمي على الذهب قد انخفض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، ليصل إجمالي الطلب إلى 1.081 طن بانخفاض بنسبة 13% عن الربع الأول من عام 2022، حيث يأتي حوالي 50% من الطلب من قبل تجار المشغولات الذهبية حول العالمي والنصف الثاني من الطلب كان من قبل البنوك المركزية والمستثمرين.

السبب الرئيسي وراء انخفاض الطلب على الذهب كان تراجع الطلب الاستثماري على الذهب في الربع الأول بنسبة 51% إلى 273.7 طن، فعلى الرغم من ارتفاع التدفقات الداخلة إلى الصناديق الاستثمارية المدعومة بالذهب بمقدار 32 طن ذهب بقيمة 1.9 مليار دولار خلال شهر مارس في أول تدفقات تدخل الصناديق منذ 10 أشهر.

أشار تقرير مجلس الذهب العالمي أيضاً إلي أن البنوك المركزية اشترت 228 طنا من الذهب خلال الربع الأول بزيادة هائلة بلغت 178٪ عن العام الماضي، أكثر من أي فترة من يناير إلى مارس في البيانات التي تعود إلى عام 2000.