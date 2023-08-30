أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل خسائرها .. عيار 21 يفقد 15 جنيها بنهاية التعاملات

انهت أسواق الصاغة بكافة المحافظات تعاملاتها المسائية على انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 30-8-2023 متأثرة بهبوط الطلب بشكل قوي على المعدن وغموض موقف الدولار امام الجنيه بالسوق الموازية بالتزامن مع صعود الاوقية عالميا بقوة في بورصة المعادن الدولية

وخسر الجرام نحو 15 جنيها على مدار تداولات اليوم ، ويبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2210 جنيها للجرام، مقارنة بسعره الصباحى البالغ 2225 جنيها بدون احتساب المصنعية والتى تختلف من عيار لاخر.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 30-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2525 جنيها)

وعلمت المال ، ان سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع مساءا في مصر بشكل ملحوظ ، ليسجل 2525 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2210 جنيه)

فيما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بقوة نتيجة هبوط اوقية الذهب في التعاملات ليبلغ 2210 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1894 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعا ملحوظا ليسجل الأقل سعرا في مصر ويبلغ 1894 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17240 جنيه)

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليفقد 120 جنيها من قيمته ويسجل نحو 17680 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

كما تراجع سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 78275 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتأثر ايضا سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 2.525 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وقفز بنهاية جلسة اليوم سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتربح نحو 20 دولار اليوم لتبلغ نحو 1944 دولار.