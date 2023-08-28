أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل خسائرها.. عيار 21 يتراجع 25 جنيها منذ أمس

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 28-8-2023 في مطلع التعاملات الصباحية في سوق الصاغة، مع انخفاض الطلب علي الملاذ الآمن ليهبط المعدن الأصفر رغم استقرار سعر الأوقية في تداولات البورصات العالمية خلال أولى أيامها الأسبوعية.

وبلغ إجمالى خسائر المعدن الأصفر منذ أمس نحو 25 جنيها بعد أن هبط صباح اليوم بقيمة 10 جنيهات للجرام، وهو ما ظهر على سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر ليبلغ الجرام نحو 2240 جنيها، مقارنة بسعره أمس 2250 جنيها بدون المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 28-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2560 جنيها)

وانخفض صباحا سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ، ليسجل 2560 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2240 جنيها)

وهبط أيضا خلال تداولات سوق الصاغة سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل طفيف نتيجه عدم تحرك الطلب اليوم ليبلغ 2240 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1920 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعا، وهو الأقل سعرا محليا ليبلغ 1920 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17920 جنيها)

وواصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر هبوطه لليوم الثاني على التوالى بشكل ملحوظ ليسجل نحو 17920 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وشهد سعر سبيكة الذهب عيار 24 تراجع جديد لتبلغ نحو 79360 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.560 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر في أولى أيام التداولات الأسبوعية سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم عند 1914 دولارا.