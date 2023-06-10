أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل خسائرها.. وعيار 21 يفقد 0.8% من قيمته خلال أسبوع

مازال الهبوط والتذبذب هما المسيطران على أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 10-6-2023 وعلى مدار الأسبوع الماضي في ظل الهدوء بالأسواق المحلية وترقب لأوضاع السوق العالمية الذي ينتظر قرار البنك الفيدرالي وما قد ينتج عنه من تغيرات.

الذهب والدولار

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21

انخفض صباح اليوم سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم السبت إلى 2330 جنيها للجرام ليسجل هبوط بنسبة 0.8% تقريباً خلال الأسبوع الماضي.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما تراجع أيضا في سوق الصاغة بمختلف المحافظات سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ نحو 2000 جنيه للجرام بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وفي منتصف التداولات تراجع سعر الجنيه الذهب مع انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر ليسجل 18640 جنيها.

الأسبوع الماضي يعكس استقرار الطلب في سوق الذهب المحلية وتأثر السعر بتحركات السوق العالمية بشكل كبير، ما يعني تقلص الفجوة بين التسعير العالمي والتسعير المحلي للذهب.

لكن بشكل عام يبقى الحذر متواجدا بشكل كبير بشأن أية تطورات في الأسواق سواء المحلية أو العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والمخاوف من تغيرات سعر الصرف التي تزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة.

شهدت الفترة الأخيرة تحركات عديدة للحكومة المصرية ساهمت في تحقيق الاستقرار في سوق الذهب بشكل كبير، وهو ما انعكس على التحركات الضعيفة والنطاق المحدد الذي يعكس عدم وضوح اتجاه الذهب خلال هذه الفترة.

وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي إلى 34.660 مليار دولار بنهاية شهر مايو مقارنة مع 34.551 مليار دولار في شهر أبريل الماضي ليستمر الاحتياطي في التزايد من مارس الماضي.

من جهة أخرى البنك الدولي توقع أن تسجل مصر نمو اقتصادي بنسبة 4% خلال العام الجاري والعام القادم، على أن يرتفع معدل النمو إلى 4.7% في عام 2025 في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤ وفقاً لتوقعات البنك الدولي.

وساعدت تلك العوامل على تحقيق الاستقرار في الأسواق وقد اتضح على أداء أسعار الذهب الذي تجنب أية قفزات مفاجئة في سعره، ليدل هذا على استقرار الطلب المحلي خلال الفترة الحالية ولكن الحذر يستمر في الأسواق خاصة مع بداية العام المالي الجديد في يوليو القادم وما قد يحمله من تغيرات قد تسهم بشكل أو بآخر في أداء الذهب.

استطاع الذهب عالميا أن ينهي تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع ليحقق أفضل أداء أسبوعي في 5 أسابيع، يأتي هذا في ظل التوقعات بقيام البنك الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، وما لهذا من أثر سلبي على الدولار ساهم في ارتفاع أسعار الذهب.

وارتفعت أسعار الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.7% ليربح 13 دولارا ويغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 1960 دولارا للأونصة، ليغلق الذهب فوق المستوى 1950 دولارا للأونصة الذي يمثل دعماً مهما لأسعار الذهب.