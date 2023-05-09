أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل خسائرها.. عيار 21 يسجل 2530 جنيها

تراجع متواصل على مدار التداولات اليومية في سوق الصاغة شهدتها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-5-2023 ، مدعومة بهبوط الطلب محليا رغم استقرار سعر الاوقية عالمياً في تعاملات البورصة العالمية للمعادن بعد اشتعالها صباحا.

ومازال المعدن الاصفر يسجل انخفاضات متتالية في الاسواق المحلية ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الاكثر طلبا وشيوعا في محافظات الجمهورية نحو 2530 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباح اليوم البالغة 2550 جنيها، غير متضمنة المصنعية .

سعر الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9-5-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2895 جنيها)

مساءا شهدت اسواق الصاغة هبوط سعر الجرام الأن عيار 24 بشكل متواصل ، ليسجل 2895 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2530 جنيهات)

وانخفض بشكل ملحوظ ايضا على مدار التداولات سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على خلفيه تراجع الطلب ليبلغ الجرام 2530 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2170 جنيهًا)

وهبط في تعاملات السوق مساءا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، وسط ترقب المستهلكين لقوي العرض والطلب ليسجل 2170 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (20240 جنيها)

نزيف مستمر شهده سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة تصل الى نحو 160 جنيها ليبلغ نحو 20240 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وواصل سعر سبيكة الذهب عيار 24 الانخفاض المستمر نحو 89953 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 2.895 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجلت البورصة العالمية خلال تعاملاتها اليوم ارتفاع صباح اليوم بشكل ملحوظ ليستقر مجددا سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال ثاني ايام تعاملاتها الاسبوعية نحو 2027 دولار .