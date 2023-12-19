أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل جنونها.. عيار 21 يسجل 2950 جنيها لأول مرة بتاريخه

اشتعال متواصل تشهده أسواق الصاغة في مصر، ثالث أيام تداولاتها الأسبوعية، وسط قفزات في أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19-12-2023، ليحقق سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر مكاسب بقيمة 50 جنيهًا بسوق الصاغة المحلية.

وكشفت شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية عن صعود سعر الأوقية، خلال تداولات بورصة المعادن الدولية، وصحبه السعر محليًّا إلى أعلى مستوى في تاريخه، ليبلغ سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر نحو 2950 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره أمس 2900 جنيه، غير شامل المصنعية.

وترصد جريدة “المال”، فى التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19-12-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (3370 جنيهًا)

وواصل سعر الذهب عيار 24 قفزاته الملحوظة، وهو أعلى سعر للجرام في مصر، ليبلغ 3370 حنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر؛ لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2950 جنيهًا)

وأوضحت الشعبة العامة أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 صعد، منتصف اليوم، ليبلغ في التعاملات 2950 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2530 جنيهًا)

واشتعل بشكل ملحوظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا محليًّا، ليصل إلى 2530 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (23600 جنيه)

أرباح جديدة اكتسبها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بحوالى 400 جنيه ليسجل نحو 23600 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وقفز سعر سبيكة الذهب عيار 24 محليًّا رغم ثباتها عالميًّا لتبلغ نحو 104470 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.370 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية للمعادن ارتفاعًا جديدًا بشكل طفيف، ثالث جلساتها الأسبوعية، بشكل ملحوظ، لتسجل نحو 2042 دولارًا.