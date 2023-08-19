أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل ثباتها بعد خسارة 21 حوالي 25 جنيها

انهت بورصة المعادن الدولية تعاملاتها على ثبات سعر اوقية الذهب بعد انخفضها بقوة امس قبل توقف التداولات اليوم للاجازة الاسبوعية ، ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 19-8-2023 بكافة محال الصاغة فى التعاملات المسائية بمختلف المحافظات

وشهد سعر الجرام خسائر بلغت 25 جنيها على مدار التداولات اليوم ، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2250 جنيه للجرام اليوم مقارنة بسعره صباحا والبالغ 2275 جنيها، غير شامل المصنعية على الجرام

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 19-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2571 جنيها)

سجل سوق الصاغة خلال تداولاته المسائية استقرار سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر ليبلغ 2571 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2250 جنيه)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل ثباته الملحوظ بعد انخفاضه الصباحي بالتعاملات اليوم ليبلغ 2250 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1930 جنيهًا)

واستقر ايضا سعر العيار الأقل قيمة والاكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1930 جنيهًا فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (18000 جنيه)

وحافظ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر على مستوياته عند نحو 18000 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر سلبكة الذهب عيار 24 نحو 79701 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 استقرار جديد ليبلغ 2.571 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

خسائر جديدة شهدها سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال جلسات امس لتنهي تعاملات الاسبوع على هبوط قوي وتسجل ادني مستوي في اغسطس عند نحو 1893 دولار وسط تذبذب مستوياته