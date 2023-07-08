أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل تراجعها.. عيار 21 يخسر 125 جنيها خلال أسبوع

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 8-7-2023 بواقع 25 جنيها للجرام ، ليصب اجمالي خسائر المعدن الاصفر خلال الأسبوع الأول من يوليو 2023 بمقدار 125 جنيه للجرام وبنسبة 5.7% في ظل تراجع الطلب خلال الأسبوع الماضي.

وساهم زيادة المعروض من الذهب في انخفاض اسعاره بقوة بعد استمرار دخول المعدن الاصفر مع القادمين من الخارج خلال اجازات عيد الأضحي بالاضافة الى تراجع الطلب محليا ، بعد تحركات حادة في أسعار الذهب خلال إجازة عيد الأضحى.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 8-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم نحو 2175جنيه للجرام بعد أن سجل 2300 جنيها يوم السبت الماضي بنسبة هبوط 5.7%

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر مساء اليوم سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستويات 1865 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب في مصر

خسر سعر الجنيه الذهب في مصر حوالي 1000 جنيها من قيمته خلال اسبوع ليسجل الجنيه الذهب 17400 جنيه في تداولات اليوم مقابل 18400 جنيها في تداولات السبت الماضي.

ارتفاع أسعار الذهب في مصر أمس جاء بسبب ارتفاع سعر الأونصة عالمياً متأثرة بضعف بيانات تقرير الوظائف الأمريكي، ولكن لم تستطيع الأسعار اختراق المستوى 2200 جنيه للجرام مجدداً لتغلق اليوم السبت عند 2175 جنيها.

السبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي هو غياب العوامل التي تدفعه إلى الارتفاع، فسعر الذهب العالمي يواجه ضغوط سلبية كبيرة والطلب على السبائك والمشغولات الذهبية شهد ركود كبير خلال فترة العيد على عكس المعتاد.

كما ساهم تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية إلى جانب قناعة الأسواق بثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار رسمياً خلال هذه الفترة منذ تصريح الرئيس المصري الأخير.

كل هذه العوامل تسببت في عزوف المشاركين في الأسواق عن شراء الذهب خلال هذه الفترة، خاصة بعد التذبذب الكبير الذي شاهدناه أثناء فترة العيد وارتفاع السعر إلى 2300 جنيه للجرام ثم انخفاضه بشكل كبير ليصل إلى المستويات الحالية، الأمر الذي قلل من الثقة في الأسواق خلال الفترة الحالية.

أما عن الأوضاع في الاقتصاد المصري فتشهد استقرار خلال هذه الفترة، وسط ترقب لخطوات الحكومة المستمرة لتوفير السيولة الدولارية من خلال برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة.وأعلن وزير المالية محمد معيط أنه قد تم الإفراج عن بضائع بقيمة 32 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأخيرة من مختلف المواني والمنافذ.

هذا وقد صدر خلال الأسبوع الماضي مؤشر مدراء المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص الغير منتج للنفط خلال شهر يونيو، ليظهر ارتفاع بقيمة 49.1 بعد أن كانت القراءة السابقة 47.8 في شهر مايو، ليسجل بذلك أفضل أداء منذ شهر أغسطس من عام 2021.

الضعف الحالي في أسواق الذهب ناتج عن ضعف السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق وهو ما انعكس على ضعف الطلب المحلي، في الوقت الذي نشهد فيه زيادة في المعروض من الذهب نتيجة مبادرة واردات الذهب.