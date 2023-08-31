أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل تراجعها.. عيار 21 يسجل 2200 جنيه

انخفضت صباحا أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 31-8-2023 بحوالي 10 جنيهات على خلفية هبوط الطلب على المعدن الاصفر باسواق الصاغة برغم ارتفاع سعر الاوقية في بورصة المعادن الدولية بشكل ملحوظ.

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 31-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 24

تراجع سعر الذهب عيار 24 الى مستويات 2525 جنيها للجرام في سوق الصاغة

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الخميس وقت كتابة التقرير 2200 جنيه للجرام، منخفضاً بمقدار 10 جنيهات عن سعر الافتتاح عند 2210 جنيه للجرام

سعر جرام الذهب عيار 18

انخفض ايضا سعر الذهب عيار 18 بنفس القيمة ليسجل 1890جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب في مصر

شهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر هبوط ملحوظ بقيمة 80 جنيها ليسجل حوالي 17600 جنيه غير شامل اى تكاليف اخري.

جلسة الأمس أغلقت على انخفاض بمقدار 10 جنيهات لتغلق أسعار الذهب عند 2210 جنيه للجرام وهو أقل سعر تم تسجيله أمس، بعد أن افتتحت التداولات عند المستوى 2220 جنيه للجرام وكانت الأسعار قد سجلت أعلى مستوى عند 2225 جنيه للجرام.

التذبذب الحالي في الأسعار محلياً ناتج عن تراجع في الطلب على الذهب في ظل انتظار المشاركين في الأسواق انخفاض الذهب أكثر من هذا للعودة للشراء، إلى جانب تزايد في المعروض خلال الفترة الحالية.

في الوقت نفسه ترتفع أسعار الذهب عالمياً وهو ما ينتج عنه شد وجذب في سعر الذهب حالياً، خاصة وسط أخبار عن تغيرات في سعر صرف الدولار في السواق الموازية والمستخدم في تسعير الذهب، ليكون عدم الاستقرار هو المسيطر على تحركات المعدن النفيس.

ولكن يظهر السعر ميله إلى الانخفاض أكثر ويحاول كسر المستوى 2200 جنيه للجرام والذي يفتح الباب أمام المزيد من الهبوط حتى مستويات 2150 جنيه للجرام ومن بعدها مستويات 2130 جنيه للجرام.

قال مسئول في وزارة المالية أن إجمالي الذهب الذي دخل مصر من خلال مبادرة “زيرو جمارك” منذ بدايتها في 11 مايو وحتى نهاية شهر أغسطس قد بلغ 1500 كيلو جرام من الذهب بدون رسوم جمركية باستثناء ضريبة القيمة المضافة على المصنعية.

قد تساهم هذه الأخبار معنوياً في زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب خاصة أن قطاع عريض من الأسواق ينتظر المزيد من الهبوط في سعر الذهب وبالتالي يحدث عزوف عن الشراء عند المستويات الحالية الأمر الذي يزيد من المعروض