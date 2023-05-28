أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل انخفاضها.. عيار 21 يخسر 10 جنيهات

تواصل أسعار الذهب اليوم في مصر تسجيل تراجع محدود في تداولات سوق الصاغة الأحد 28-5-2023 في التعاملات المسائية، مدعومة بتراجع الطلب وانخفاض الأوقية بنهاية التداولات الأسبوعية للبورصة العالمية للمعادن أمس قبل إغلاقها اليوم للإجازة الأسبوعية.

وهبط سعر المعدن الأصفر بقيمة 10 جنيهات للجرام، بالتزامن مع المبادرات التى أطلقتها الشعبة والحكومة، وأبرزها إدخال الذهب الخام بدون جمارك وخفض المصنعيات على المشغولات ما ساهم في توافر المعروض لينخفض سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر لنحو 2350 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره صباحا البالغ 2360 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب في مصر

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 28-5-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2687 جنيها)

وهبط بشكل طفيف سعر الجرام الأن عيار 24، ليسجل 2687 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2350 جنيها)

كما تراجع بالتعاملات المسائية سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل مفاجئ نتيجة تذبذب الطلب على المعدن الاصفر في السوق المحلي ليبلغ 2350 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2015 جنيهًا)

فيما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، بالتعاملات المسائية اليوم انخفاض ملحوظ عند مستويات 2015 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (18800 جنيه)

تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بنحو 80 جنيها ليبلغ نحو 18800 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وواصل سعر سبيكة الذهب عيار 24 الهبوط المستمر نحو 83526 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 2.687 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية توقف للتداولات اليوم ليواصل سعر أوقية الذهب عالميًّا ثباته خلال اليوم نحو 1947 دولارا على ان يعاود تعاملاته غداً الاثنين وسط توقعات بانخفاض الأوقية.