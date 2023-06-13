أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل انخفاضها القوي .. عيار 21 يقترب من 2300 جنيه للجرام

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13-6-2023 خلال التداولات ظهر اليوم في سوق الصاغة، بالتزامن من التذبذب والتداول في نطاق محدود في الأسواق العالمية ببورصة المعادن، يأتي هذا في ظل تراجع المخاوف وعودة الثقة بشكل طفيف في الأسواق المصرية، مما ساعد على تراجع سعر الذهب.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21

انخفض صباحا سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارات في مصر عند مستويات 2310 جنيهات وفقاً لشعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراجع أيضاً سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستويات 1980 جنيها للجرام في سوق الصاغة بمختلف المحافظات متأثراً بانخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر .

سعر الجنيه الذهب في مصر

شهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر هبوطا جديدا بنحو 160 جنيهاً ليبلغ سعره نحو 18480 جنيهاً في سوق الصاغة، ويزن الجنيه نحو 8 جرامات من نوع عيار 21.

وشهدت أسعار الذهب في مصر تداول ضعيف منذ نهاية مايو الماضي، وسجل انخفاض تدريجي ضمن نطاق ضيق من التداولات، تزامن هذا مع تذبذب في أسواق الذهب العالمي وتحركات عرضية مع انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية التي تصدر اليوم، ولقرار البنك الفيدرالي بخصوص أسعار الفائدة الذي يصدر غداً.

وشهد السوق المحلية أيضاً تطورات خلال الفترة الماضية ساعدت على هدوء واستقرار أسواق الذهب كان أهمها استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في البنوك الرسمية عند 30.95 جنيه لكل دولار بالرغم من الشائعات ومطالبات المؤسسات الدولية بتحقيق مرونة في سعر الصرف وتسجيل خفض جديد في مستويات الجنيه.

وتستهدف مصر جمع 12 مليار دولار خلال العام المالي الجديد 2023 – 2024 بزيادة 20% عن أداءها خلال السنة المالية الحالية، وذلك بعد أن حصلت مصر على استثمارات خارجية بقيمة 3.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بينما قد سجلت الاستثمارات أعلى مستوياتها في 10 سنوات عند 8.9 مليار دولار خلال العام المالي 2022 – 2023.

مبادرة واردات الذهب تهبط بالأسعار

ومنذ بدء مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية في العمل بشكل رسمي شهدت أسعار الذهب استقرار وتداولات هادئة بعد التحركات العنيفة التي وصلت بأسعار الذهب لمستويات تاريخية عند 2800 جنيه للجرام، وبعد مرور شهر من المبادرة اعلنت مصلحة الجمارك عن دخول 194 كيلو جرام ذهب بصحبة الوافدين من الخارج الذين استفادوا من مبادرة واردات الذهب بدون رسوم باستثناء ضريبة القيمة المضافة 14% على المصنعية.

وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر لتعمل على تحقيق الاستقرار والتوازن بين المعروض المحلي من الذهب والطلب المرتفع وتشير التوقعات إلى زيادة الواردات خلال أشهر الصيف بسبب تزايد أعداد الوافدين من الخارج خلال موسم الإجازات الصيفية وهو ما قد يزيد من المعروض من الذهب خلال الفترة القادمة.

حتى الآن ساهمت هذه المبادرة بالاشتراك مع مبادرات أخرى في تحقيق الهدوء والاستقرار في الأسواق، حتى وإن كان حجم واردات الذهب لا يزال ضعيف إلى حد ما ولكنها نجحت في تحقيق هدوء لدى المشاركين في الأسواق.