أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل اشتعالها والجرام يقفز 8 جنيهات

كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينه بالغرفة التجارية بالقاهرة ، عن اشتعال أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 11-10-2011 ، بالتداولات المسائية بسوق الصاغه مع ارتفاع الطلب على المعدن الاصفر وصعود سعر الاوقية عالميا.

وربح سعر جرام الذهب عيار 21 حوالى 8 جنيهات مجددا ، ليبلغ الجرم حوالي 1126 جنيها مساء اليوم غير شامله المصنعية ، بعد هبوطها سابقا لمستويات متدنيه قاربت 1070 جنيها للجرام في مصر الاسبوع الماضي

سعر الذهب اليوم في مصر

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1288 جنيها)

وبلغت أرباح سعر الذهب عيار 24 نحو 8 جنيهات ، ويسجل اعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 1288 حنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1126 جنيه)

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سجل ارتفاع ملحوظ مع تحرك السعر العالمي ، ليسجل في التعاملات نحو 1126 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (966 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعر محليا نظرا لانه الاقل جودة والاكثر تشكيلا ليبلغ 966 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الذهب عيار 14 (754 جنيها)

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 754جنيها للجرام خلال التداولات المسائية غير شامل المصنعيه

سعر الجنيه الذهب اليوم (9008 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 9008 جنيه، ليربح 64 جنيها للجنيه الواحد ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

وارتفعت اوقية الذهب في تعاملاتها اليومية الى مستويات هي الاعلى الاسبوع الجاري لتبلغ حوالى 1682 دولار للاوقية في بورصة المعادن