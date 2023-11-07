أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل اشتعالها.. عيار 21 يسجل 2700 جنيه بالمصنعية

افتتحت أسواق الصاغة بالمحافظات تعاملاتها الصباحية على صعود أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-11-2023 على خلفية صعود الطلب وترقب المتعاملين لسعر الدولار في السوق، رغم انخفاض سعر الأوقية في البورصات العالمية في ثاني جلساتها الأسبوعية لأقل سعر في شهر.

ارتفاع قدره 10 جنيهات شهدها سعر الجرام في مصر، وعدم تأثر السعر محليا بنظيره العالمي، ليبلغ سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر عند مستويات 2610 جنيهات غير شامل المصنعية ليقترب من 2700 جنيه بالمصنعية بسوق الصاغة مقارنة بـ 2600 جنيه مساء أمس.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 7-11-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2983 جنيها)

وارتفع بداية التداولات سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة في مصر عند 2983 جنيها، كما أنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2610 جنيهات)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 صعوده في سوق الصاغة ليسجل 2610 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2237 جنيهًا)

كما استفاد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 من تحرك الطلب ليحقق مكاسب 10 جنيهات ليبلغ نحو 2237 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (20880 جنيها)

وحقق الجنيه الذهب اليوم في مصر أرباحا بقيمة 80 جنيها ليصل الى مستويات 20880 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وصعد مجددا سعر سبيكة الذهب عيار 24 في السوق المحلي لتبلغ 92473 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.983 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وعلى العكس من سعر الذهب محليا فقد انخفضت اوقية الذهب في تداولات بورصة المعادن نتيجة صعود سعر الدولار ، لتبلغ سعر الاوقية 1966 دولارا.