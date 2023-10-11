أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل اشتعالها.. عيار 21 يسجل 2305 جنيهات للجرام بسبب حرب غزة

اشتعال جديد شهدتها أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 11-10-2023 بشكل متتالي بدعم من ارتفاع سعر الأونصة عالمياً بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط تزايد المخاوف من تصاعد وتيرة الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وشهدت سوق الصاغة المحلية صعود الجرام صباح اليوم بنحو 25 جنيها وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات في السوق المحلي وتزايد الاقبال من المستهلكين.

ترصد المال في التقرير التالى أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 11-10-2023

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 ليسجل 2635 جنيها للجرام صباح اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً جلسة اليوم الأربعاء عند المستوى 2285 جنيه للجرام قبل أن يرتفع السعر إلى 2305 جنيه للجرام

سعر جرام الذهب عيار 18

مجددا قفز سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1975 جنيها للجرام صباح اليوم

يأتي هذا بعد ارتفاع كبير في سعر الذهب يوم أمس بمقدار 40 جنيها ليغلق الذهب عند المستوى 2285 جنيها للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 2245 جنيها للجرام.

تشهد أسواق الذهب المحلية ارتفاع في الطلب خلال الفترة الحالية في ظل تزايد الإقبال على الذهب على المستوى العالمي والمحلي كملاذ آمن مع استمرار تصاعد مخاوف الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وترى الأسواق أن تداعيات الحرب بين حركة حماس وإسرائيل قد تزيد من حدة الأزمة الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر، الأمر الذي يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار الذهب.

من جهة أخرى تراجع معدل التضخم الأساسي بشكل طفيف على المستوى السنوي خلال شهر سبتمبر ليسجل 39.7% مقارنة مع قراءة أغسطس بنسبة 40.4% وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

أما بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد أشارت إلى ارتفع معدل التضخم الكلي في مصر بنسبة 38% على مستوى سنوي خلال شهر سبتمبر الماضي وذلك بعد أن كانت قراءة أغسطس مرتفعة بنسبة 37.4%.

وفي سياق منفصل خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2024 إلى 2.9% بينما ثبت توقعاته للنمو في عام 2023 عند 3%، كما توقع الصندوق أن تسجل مصر أعلى معدل نمو في المنطقة هذا العام بنسبة 4.3% بارتفاع بنسبة 0.5% عن توقعاته في يوليو الماضي.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

عاد الذهب إلى استكمال الارتفاع خلال جلسة اليوم الأربعاء بعد تذبذب يوم أمس، ليتداول عند المستوى 1870 دولار للأونصة مقترباً من منطقة المقاومة عند 1875 – 1880 دولار للأونصة، وقد نشهد محاول لاختراق هذه المنطقة اليوم بعد محضر اجتماع الفيدرالي أو غداً وفقا لما سيصدر من بيانات التضخم الأمريكية.

يكتسب التصحيح الصاعد لأسعار الذهب زخم إيجابي بشكل تدريجي قد يساعده على اختراق مطقة المقاومة السابق ذكرها إذا وجد الحافز المناسب من البيانات الاقتصادية، ليستهدف بعدها المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة وفق جولد بليون.

أما عن السعر المحلي فقد استمر في الارتفاع ليحاول اليوم اختراق المستوى 2300 جنيه للجرام عيار 21، ليستهدف بعدها المستوى 2350 جنيها للجرام الذي يعد المستهدف التالي.