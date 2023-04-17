أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل اشتعالها.. عيار 21 يسجل 2350 جنيها للجرام

اشتعال جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 17-4-2023 بواقع 70 جنيها للجرام في تداولات سوق الصاغة بمختلف المحافظات مع استمرار تزايد الطلب على الذهب في ظل مخاوف من انخفاض قيمة العملة.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر 17-4-2023

وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم في مصر عند 2350 جنيه للجرام بعد أن سجل أعلى مستوى له ، ويكون سعر الذهب ارتفع منذ بداية شهر أبريل وحتى الآن بنسبة تصل إلى 6% ، فيما قفز سجل سعر الجنيه الذهب اليوم ليصل إلي 18800 جنيه.

وقالت مصادر في شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية للمال ، إن سعر الجرام عاود الارتفاع على الرغم من استقرار سعر الأوقية عالميا ولكن زيادة الطلب ونقص المعروض محليا ساهم في تحرك المعدن الأصفر محليا.

ارتفاع أسعار الذهب يجذب المزيد من عمليات الشراء كون الإقبال على الذهب يتناسب بشكل طردي مع ارتفاع الأسعار، من جهة أخرى نجد أن ارتفاع معدلات التضخم والتوقعات بخفض جديد في سعر صرف الجنيه تساهم في مضاعفة الطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم.

أما عن أسعار الذهب العالمية فقد سجلت ارتفاعا طفيفا مع بداية تداولات الأسبوع وذلك بعد أداء إيجابي خلال الأسبوعين الماضيين وتسجيل الذهب أعلى مستوى منذ 13 شهر قبل أن يشهد انخفاضا بنسبة 2% يوم الجمعة الماضي، إلا أن الاتجاه الصاعد يظل هو المسيطر على التحركات.

تتداول أسعار الذهب الفورية اليوم الاثنين عند المستوى 2010.05 دولار للأونصة وقت كتابة التقرير مسجلة ارتفاع بنسبة 0.6%، بينما قد سجل الذهب خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوياته هذا العام عند 2048.76 دولار للأونصة.

استطاع الذهب منذ بداية شهر أبريل الارتفاع بنسبة 2% حتى الآن واستقرت التداول بأريحية فوق المستوى النفسي الهام 2000 دولار للأونصة، ولكن الأسعار واجهت صعوبة واضحة في كسر القمة التاريخية للذهب عند 2075 دولار للأونصة التي تم تسجيلها في عام جائحة الكورونا، الأمر الذي يعكس حاجة المعدن النفيس لتسجيل مستويات تاريخية جديدة.

ارتفع الدولار الأمريكي اليوم للجلسة الثانية على التوالي ليظهر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفاع اليوم بنسبة 0.1% بعد ارتفاع كبير يوم الجمعة الماضية بنسبة 0.6%.

تسبب هذا التراجع في مستويات الدولار إلى دعم الذهب بشكل كبير بسبب العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلع تسعر بالدولار، هذا بالإضافة إلى تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية بعد توقعات الفائدة.