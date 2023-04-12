أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل اشتعالها .. عيار 21 يقترب من 2350 جنيها بالمصنعية

اشتعلت من جديد أسعار الذهب اليوم في مصر بشكل متسارع بعد ان قفز سعر الجرام اليوم الاربعاء 12-4-2023 بنحو 40 جنيها للجرام في سوق الصاغة مدعومة من صعود الاوقية في البورصات العالمية للمعادن.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12-4-2023

وعلمت المال ، ان سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا وطلبا سجل مستويات 2240 جنيها للجرام بدون مصنعية ، ويقترب من 2350 جنيها للجرام شامل المصنعية ، فيما سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 1920 جنيها.

واستفاد سعر الجنيه الذهب من صعود أسعار الذهب اليوم في مصر ليربح الجنيه نحو 320 جنيها ويقفز عند مستويات 17920 جنيها في سوق الصاغة ، علما بإن وزن الجنيه الذهب يصل الى 8 جرامات عيار 21.

عالميا ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء حيث تنتظر الأسواق بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر اليوم والتي تساهم بشكل كبير في قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع مايو القادم، حيث يترقب الذهب أية إشارات على مدى اقتراب أسعار الفائدة من الذروة.

وسجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاع 0.3% ليتداول وقت كتبة التقرير عند المستوى 2010.17 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل أعلى مستوى اليوم عند 2021.03 مقترباً من أعلى مستوى سجله منذ مارس 2022 خلال الأسبوع الماضي عند 2032.07 دولار للأونصة.

الأنظار تتجه إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة خلال شهر مارس، والذي من المتوقع أن يشهد تراجع إلى المستوى 5.2% بأساس سنوي من القراءة السابقة 6%، ولكن قد نشهد ارتفاع في المؤشر الجوهري الذي يستثنى أسعار الطعام والطاقة بنسبة 0.5% مقارنة مع 0.4%.

الأسواق تسعر الذهب على استمرار انخفاض التضخم الأمر الذي يعني عدم حاجة البنك الفيدرالي إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، ليقوم في مايو المقبل بوقف دورة رفع أسعار الفائدة بشكل مبكر، وهو الأمر الإيجابي بالنسبة للذهب وقد يدعم وتيرة صعود المعدن الأصفر

استفاد الذهب من تصريحات عضو الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري عن ركود محتمل هذا العام، ليشير إلي أن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الإقراض بعد انهيار العديد من البنوك الأمريكية قد يؤديان إلى ركود محتمل هذا العام، لكنه رأى أن السماح للتضخم بالبقاء عالياً سيكون أسوأ على الأرجح.

القراءة الضعيفة للتضخم قد ترسل أسعار الذهب إلى ما فوق المستوى 2032 دولار للأونصة لتسجل أعلى مستوى جديد هذا العام، وذلك في ظل الحديث عن نمو ضعيف وصعود التوترات الجيوسياسية الأمر الذي يزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق.

انخفض الدولار مقابل العملات الرئيسية خلال جلسة اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، وذلك في ظل التوقعات بتراجع معدلات التضخم الأمر الذي يقلل من فرص قيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم في مايو.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية شهد انخفاض اليوم بنسبة 0.1% بعد انخفاض يوم أمس بنسبة 0.4%، على الرغم من تعافي عوائد السندات الحكومية الأمريكية منذ بداية الأسبوع حيث ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات منذ بداية الأسبوع بنسبة 4.2%.

مثل هذا التشوه في منحنى العائد يعتبر دليل واضح على عدم ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد الأمريكي على المدى المتوسط والبعيد وتفضيلهم الاستثمارات قصيرة المدى مما يوفر لهم سرعة الهروب من السندات والتوجه لاستثمار آمن آخر وفي هذه الحالة سيفتح الذهب أبوابه لاستقبال الاستثمارات الهاربة من أسواق السندات الحكومية.