أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل اشتعالها.. عيار 21 يقفز 15 جنيها للجرام

أعلنت شعبة الذهب اليوم في اتحاد الغرف التجارية، عن قفزات متواصلة لمستويات قياسية في أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 16-3-2023 في سوق الصاغة بمختلف المحافظات عند اعلى مستوي له بتاريخه مدعومة من ارتفاع الأوقية عالميا.

وأضافت الشعبة في تقرير صادر عنها، أن سعر الجرام اشتعل قفز اليوم بواقع 15 جنيها، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 1945 جنيها للجرام، مقارنة بسعره أمس البالغ 1930 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 16-3-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2223 جنيها)

بالتزامن مع صعود سعر الأوقية عالميا، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 الآن، وهو الاعلى سعرا ليواصل مكاسبه مجددا 2223 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1945 جنيها)

وقفز بقوة سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر لتصل ارباحه اليوم 15 جنيهات ويحافظ المعدن الأصفر على مستوياته التاريخية عند 1945 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1668 جنيهًا)

شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل قيمة في مصر ارتفاع كبير ليسجل 1668 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وحافظ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر على أرباحه أرباح بقيمة 120 جنيها ليبلغ 15560 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 144 جنيها للجنيه.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما استفادت سعر أوقية الذهب عيار 24 من الصعود لتسجل نحو 69162 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.223 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وارتفعت اوقية الذهب خلال رابع أيام التداولات الأسبوعية على مدار اليوم ليعاود نفس مستوياته أمس عند 1923 دولارا للأوقية.