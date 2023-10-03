أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل ارتفاعها.. عيار 21 يربح 7 جنيهات

قفزة جديدة سجلتها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 3-10-2023 في نهاية تداولات سوق الصاغة بمختلف المحافظات على خلفية صعود الطلب وترقب المتعاملين ، رغم انخفاض سعر الاوقية في البورصات العالمية لاقل سعر في شهر.

وكشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية ، عن ارتفاع سعر الجرام نحو 7 جنيها في منذ قليل ، وعدم تأثر السعر محليا بنظيره العالمي ، ليبلغ سعر الجرام عيار 21 الاكثر مبيعا في مصر عند مستويات 2157 جنيها غير شامل المصنعية بسوق الصاغة.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 3-10-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2465 جنيها)

وارتفع نهاية التداولات اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة في مصر عند 2465 جنيها، علمًا بأه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2157 جنيه)

كما قفز مجددا بشكل طفيف سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في سوق الصاغة ليسجل 2157 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1850 جنيهًا)

وتحرك مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليرتفع 7 جنيهات في التداولات المسائية ليبلغ نحو 1850 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17256 جنيه)

فيما عاود سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر تحقيق ارباح جديدة بقيمة 56 جنيها ليصل الى مستويات 17256 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وقفز سعر سبيكة الذهب عيار 24 في السوق المصري رغم هبوطها عالميا لتبلغ 76415 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.465 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وعلى العكس من سعر الذهب محليا فقد انخفضت اوقية الذهب بقيمة 24 دولارات في تداولات بورصة المعادن نتيجة صعود سعر الدولار ، لتبلغ سعر الاوقية 1824 دولار.