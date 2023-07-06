أسعار الذهب اليوم في مصر تهبط لأقل مستوى في يوليو.. عيار 21 يبلغ 2170 جنيها

تراجع متواصل على مدار التعاملات شهدتها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 6-7-2023 بسوق الصاغة المحلية، بالتزامن مع انخفاض الطلب بشكل قوي وتزايد المعروض من المعدن الأصفر، أيضا على خلفية هبوط ملحوظ في بورصة المعادن الدولية وخسارة الأوقية نحو 15 دولارا اليوم.

وفقد الذهب في مصر مساء نحو 15 جنيها من قيمته، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 2170 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا البالغة 2185 جنيها، غير شامل المصنعية، بالتزامن مع زيادة المعروض.

سعر الذهب اليوم

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 6-7-2023 والطلب على المعدن بالسوق.

سعر جرام الذهب عيار 24 (2480 جنيها)

وكشفت شعبة الذهب في تقاريرها ، أن سعر جرام الذهب عيار 24 هبط بشكل متواصل، ليسجل 2480 جنيها، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2170 جنيها)

وأضافت الشعبة، تراجع جرام الذهب اليوم عيار 21 مع انخفاض أوقية الذهب عالميا ليبلغ 2170 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلي بيعا في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1860 جنيهًا)

فيما انخفض أيضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بنخو 15 جنيها، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 1860 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وبلغ خسائر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 120 جنيها من قيمته ويسجل نحو 17360 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وتراجع بنهاية التداولات سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 76880 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.480 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتحول سعر أوقية الذهب عالميًّا من الصعود الى الهبوط خلال التعاملات اليوم بعد ارتفاعه ليبلغ سعر الاوقية ببورصة المعادن العالمية 1910 دولار ، فيما يستقر سعر الدولار اليوم امام الجنية المصري في البنوك.