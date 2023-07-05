أسعار الذهب اليوم في مصر تنهي تداولاتها على تراجع عيار 21 نحو 30 جنيها

أنهت أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 5-7-2023 تداولاتها المسائية على هبوط كبير بقيمة 30 جنيها للجرام في سوق الصاغة بمختلف المحافظات ، على خلفية تراجع الطلب وزيادة المعروض بالتزامن مع انخفاض سعر الاوقية في تعاملات بورصة المعادن الدولية اليوم

وكشفت شعبة الذهب والمجوهرات ، عن ان هناك تراجع في الطلب منذ نهاية اجازات عيد الأضحي ، وهو ما ظهر على سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في القاهرة ليبلغ الجرام نحو 2190 جنيها، مقارنة بسعره صباحا الذي سجل 2220 جنيها بدون المصنعية والتى تختلف من عيار لاخر.

أسعار الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 5-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2504 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ ، ليسجل 2504 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2190 جنيه)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بقوة نتيجة هبوط اوقية الذهب اليوم في التعاملات ليبلغ 2190 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1878 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعا ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 1878 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليخسر نحو 240 جنيها ويسجل نحو 17520 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وهبط سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 77624 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.504 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1915 دولار لتخسر 10 دولارات