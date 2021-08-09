أسعار الذهب اليوم في مصر تنهار وعيار 21 يفقد 30 جنيها..تعرف على السبب

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر على مدار خمسة أيام تراجعا بمقدار 30 جنيها للجرام الواحد علي خلفيه هبوط عنيف لسعر الذهب عالميا ومحليا وسط رواج في المبيعات محليا مع تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الي 764 جنيها للجرام.

وخسر جرام الذهب نحو 12 جنيها فيما فقد يومي الخميس والجمعة الماضيين نحو 18 جنيها حيث سجل سعر الذهب يوم الخميس الماضي نحو 794 جنيها للجرام ليتراجع الى 764 جنيها الآن بختام التعاملات المسائية وهو اكبر خسارة للجرام على مدار 4 أشهر الماضية ، حيث فقد سعر الذهب اليوم نحو 1.6% من قيمة اوقية الذهب. الذهب جديد

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 9-8–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (874 جنيها)

وخسر سعر جرام الذهب الان عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 874 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (764 جنيها)

كما فقد سعر جرام الذهب اليوم ليسجل عيار 21 بشكل متواصل لليوم الثاني في التعاملات ليبلغ 764 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (655 جنيهًا)

فيما هبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة تراجعه محليا ليسجل 655 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل (6112 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم، في مصر نحو 6112 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27096 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 874 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام،

وتراجع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الان بنحو 9 دولارا للاوقية 1731 دولارًا.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، إن صعود سعر الدولار عالميا ساهم في تراجع الطلب ببورصة المعادن علي المعدن الاصفر مع تفاؤل بشأن الاقتصاد الامريكي واحتماليه صعود سعر الفائدة على الدولار.

وشهدت اوقية الذهب في بورصه المعادن انهيار في اولى ايام تعاملاتها الاسبوعية لتفقد نحو 25 دولارا على مدار تعاملات اليوم ليفقد سعر الذهب عالميا اكثر من 1.5% من قيمته بعد بيانات أمريكية وصعود سعر الدولار عالميا لينصرف المستثمرين عن المعدن الاصفر ويتجهون للاستثمار في ادوات اخري.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه