أسعار الذهب اليوم في مصر تنخفض مجددا.. عيار 21 يخسر 15 جنيها

انخفاض متواصل في أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 17-7-2023 بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية خلال التداولات المسائية مع استمرار زيادة المعروض وتراجع الطلب ، بالتزامن مع هدوء سعر اوقية البورصة العالمية للمعادن في أولى جلساتها الاسبوعية ، وسط ترقب الجميع لحركة الدولار.

وكشفت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ، ان سعر الجرام انخفض بقيمة 15 جنيها في تعاملات اليوم المسائية ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2160 جنيه للجرام، مقارنة بسعره بداية التداولات الصباحية البالغه 2175 جنيها غير شامل المصنعية على الجرام بعد زيادة المصنعية 10% مؤخرا

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 17-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2470 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا انخفاضه خلال التعاملات ليبلغ 2470 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2160 جنيه)

وهبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 عند اقل مستوي له في اسبوعين خلال تعاملات اليوم ليبلغ 2160 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1852 جنيهًا)

اما عن العيار الأقل سعرا والاكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوي متدني 1852 جنيهًا فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17280 جنيه)

كما انخفض بشكل ملحوظ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 17280 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وبلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 76570 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجع متواصل حوالي 2.470 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض بشكل طفيف سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1955 دولار .