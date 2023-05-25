أسعار الذهب اليوم في مصر تنخفض بقوة.. عيار 21 يسجل 2320 جنيها

انخفاض قوي في سعر أوقية البورصة العالمية للمعادن رابع جلساتها الأسبوعية لتفقد نحو 20 دولارا من قيمتها، وسط ترقب الجميع لحركة الدولار وأزمة سقف الديون الأمريكية، فيما انخفض ايضا أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 25-5-2023 بجميع محال الصاغة على مستوي الجمهورية.

وكشفت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سعر الجرام واصل تراجعه بشكل قوي بنهاية تعاملات اليوم المسائية بعد هبوطه بقوة صباحا، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2320 جنيها للجرام، مقارنة بسعره منتصف التداولات البالغه 2350 جنيها غير شامل المصنعية على الجرام.

سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 25-5-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2658 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا انخفاضه خلال التعاملات ليبلغ 2658 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 2320 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 عند اقل مستوي له في شهر خلال تعاملات اليوم ليبلغ 2320 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1995 جنيهًا)

اما عن العيار الأقل سعرا والاكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوي متدني 1995 جنيهًا فى التعاملات.

كما انخفض بشكل ملحوظ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 18600 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وبلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 82398 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجع متواصل حوالي 2.658 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض بشكل قوي سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1942 دولارا.