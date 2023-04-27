أسعار الذهب اليوم في مصر تقفز 50 جنيها.. عيار 18 يتجاوز 2400 جنيه بالمصنعية

جنون أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 27-4-2023 يتواصل على مدار تعاملات سوق الصاغة المحلية ، مدعومة بأشتعال الطلب بشكل قوي ، مع انخفاض المعروض من المعدن الأصفر ، رغم ثبات سعر أوقية الذهب في تداولات بورصة المعادن الدولية.

واشتعل سعر الجرام لأعلى مستوي في تاريخها ، بعد قفزة بنحو 50 جنيها منتصف التداولات ، ووصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 2620 جنيه للجرام، مقارنة بسعره صباح اليوم البالغ 2570 جنيها، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 27-4-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2995 جنيها)

وواصل العيار الاقل مبيعا في مصر وهو جرام الذهب عيار 24 قفزاته التاريخيه ، ليسجل العيار الاعلى سعرا بسوق الصاغة نحو 2995 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2620 جنيه)

ارتفاعات قويه شهدها سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ايضا بالتداولات المسائية بشكل ملحوظ ليبلغ 2620 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2245 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا صعود تاريخي عند مستويات 2245 جنيهًا فى التعاملات بدون مصنعية فيما يتجاوز الجرام 2400 جنيها شامل المصنعية؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ارتفاعا بقيمة 400 جنيها ليبلغ 20960 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 160 جنيها للجنيه

سعر أوقية الذهب عيار 24

ووفقا للاسعار الجديدة فقد ارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 الى نحو 92845 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.995 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وارتفع خلال جلسة اليوم في تعاملات البورصة العالمية للمعادن سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 2001 دولار .