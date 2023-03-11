أسعار الذهب اليوم في مصر تقفز 35 جنيها.. وعيار 18 يسجل 1600 جنيه

واصلت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر 11-3-2023 قفزاتها بشكل ملحوظ خلال التعاملات لترتفع بنحو 35 جنيها، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا نحو 1865 جنيهاً للجرام في سوق الصاغة المحلية بمختلف المحافظات، وفقاً لما أعلنته الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وأضافت شعبة الذهب في تقرير لها أن أسعار الذهب اليوم في مصر تأثرت بصعود أوقية الذهب بشكل قوي في نهاية تعاملات بورصة المعادن الأسبوعية أمس وتسجيل الأوقية 1868 دولارا، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1600 جنيه، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 14920 جنيه.

سعر الذهب اليوم

أما عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فقد استقر اليوم عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار، وقد شهد عدة ارتفاعات خلال الأسبوع الماضي بمتوسط 5 قروش كل يوم فقد افتتح الأسبوع الماضي عند المستوى 30.77 جنيه لكل دولار.

وأنهت أسواق الذهب العالمية تداولاتها الأسبوعية بالقرب من أعلى مستوياته في شهر، وأغلقت أسعار الذهب الفورية تعاملات الأسبوع عند المستوى 1867.14 دولار للأونصة. حيث ارتفع الذهب يوم الجمعة وحده بنسبة 2%.

التحول في أداء وتوجه الذهب قد حدث خلال جلسة أمس الجمعة وحدها التي شهدت ارتفاعا بمقدار 36 دولارا تقريباً، أما عن الدولار الأمريكي فبعد أن سجل مؤشر الدولار أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر خلال الأسبوع الماضي، أغلقت تداولات الأسبوع منخفضاً بنسبة 0.3% وكان قد سجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 103.57.

بيانات تقرير الوظائف الأمريكي تسببت في تغيير توقعات الأسواق بشأن قرار البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة مجدداً، فالتسعير الجديد في الأسواق لصالح رفع الفائدة 25 نقطة أساس فقط خلال اجتماع الفيدرالي القادمة في 21-22 مارس، وذلك بعد تسعير في بداية الأسبوع برفع الفائدة 50 نقطة أساس وذلك عقب شهادة محافظ البنك الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي.

كان ينظر إلى شهادة باول أمام الكونجرس في وقت سابق من الأسبوع على أنها متشددة وعززت الدولار حيث دفعت العائد على سندات الخزانة إلى الارتفاع وهو ما تسبب في ضعف أسعار الذهب خلال الأسبوع، قبل أن تنعكس كل هذه العوامل في آخر أيام تداول الأسبوع.

سجلت أسواق الأسهم الأمريكية انخفاضات عنيفة أمس وذلك بعد تعرض أسهم أحد أكبر البنوك الأمريكية إلى هبوط حاد تجاوز 60% من قيمته السوقية وهو بنك سيلكون فالي SVB Financial بعد مخاوف من السيولة لدى البنك حيث فشل البنك في بيع أوراقه المالية بين أسهم عادية وممتازة قابلة للتحويل، وهو ما تسبب في انهيار الثقة لدى المستثمرين.

الأخبار الخاصة بالبنك كانت كافية لترسل تأثير سلبي عنيف على أسهم القطاع المصرفي بأكمله، إلى جانب أسهم شركات التكنولوجيا، حيث يعد البنك من أكبر البنوك لشركات التكنولوجيا الناشئة.

مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا انخفض أمس الجمعة بنسبة 1.4% وانخفض على المستوى الأسبوعي بنسبة 4.2% ليسجل أدنى مستوى له في شهر ونصف. كما انخفض مؤشر S&P500 الأكثر شيوعا يوم أمس بنسبة 1.3% وعلى المستوى الأسبوعي انخفض بنسبة 4.8% ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين.

تدهور أسواق الأسهم الأمريكية والمخاوف من الأزمة المصرفية التي قد ينتشر آثارها السلبية على العديد من البنوك الأخرى، كانت أسباب كافية لدفع الذهب إلى الارتفاع وتسجيل مستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي، ما ساهم في قفزة أسعار الذهب اليوم في مصر لأعلي مستوياتها الشهرية.

أصبح الذهب هو التداول المفضل لدى الجميع مرة أخرى، وقد يستمر ذلك لأن مخاوف مخاطر السيولة لدى القطاع المصرفي الأمريكي لن يتم ظهور حقيقتها بشكل سريع في وول ستريت، وهو ما سيدفع الأسواق إلى عمليات بيع على الأسهم لصالح الاستثمار في الذهب خاصة بعد تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية بسبب تقرير الوظائف الذي غير توقعات الفائدة مجدداً.