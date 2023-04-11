أسعار الذهب اليوم في مصر تقفز 35 جنيها.. عيار 18 يتجاوز 2000 جنيه بالمصنعية

قفزات جديدة شهدتها

في مصر الإثنين 11-4-2023 بقيمة 35 جنيهاً للجرام في منتصف تعاملات اليوم بسوق الصاغة ، مع ارتفاع سعر الأوقية عالمياً لمستويات 2000 دولار ليستفيد المعدن الأصفر محلياً من صعود نظيره العالمي وسط توقعات بمزيد من الأرباح.

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-4-2023

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 2514 جنيهاً للجرام بدون مصنعية

سعر جرام الذهب عيار 21

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً وانتشارا في مصر إلى مستويات 2200 جنيه للجرام الواحد غير شامل المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وشهد سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفاع متواصل ليسجل نحو 1885 جنيها للجرام ، فيما يتجاوز الجرام 2000 جنيه شامل المصنعية والتى تقترب من 150 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وبلغت أرباح الجنيه الذهب منذ قليل نحو 240 جنيهاً للجنيه ، ليسجل الجنيه نحو 17600 جنيه للجنيه.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تداولات اليوم ، وذلك بعد أن عانت من انخفاض بنسبة تصل إلى 1% تقريباً أمس في المعاملات الفورية، يأتي تعافي الأسعار اليوم في ظل تراجع مستويات الدولار قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية غداً الأربعاء.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.6% منذ بداية جلسة اليوم ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2002.39 دولار للأونصة ، فيما يحاول المعدن النفيس العودة للتداول فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، بعد تسجيل الذهب أعلى مستوى منذ مارس 2022 خلال الأسبوع الماضي عند 2023.07 دولار للأونصة.

انخفاض الدولار اليوم يجعل الذهب كاستثمار أرخص بالنسبة للمشترين الحائزين للعملات الأخرى، في ظل العلاقة العكسية التي تربط الذهب بالدولار منذ كونه سلعة تسعر بالدولار الأمريكي.

تشير توقعات الأسواق الآن إلى احتمال بنسبة 70% أن يلجأ البنك الفيدرالي لرفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع مايو القادم، واحتمال بنسبة 30% أن يثبت أسعار الفائدة دون تغيير ، وهذه التوقعات تسببت في تركيز كبير ومباشر على بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر غدا الأربعاء بالإضافة إلى محضر اجتماع البنك الفيدرالي في مارس حيث يبحث المتداولون عن مزيد من الأدلة حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

في حال دعمت بيانات التضخم توجه رفع الفائدة من قبل الفيدرالي سنشهد تراجع وتصحيح سلبي في أسعار الذهب حيث ترتفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك غير المدرة للعائد عندما يتم رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم، كما أنه يزيد من قوة الدولار وبالتالي تراجع مستويات المعدن النفيس.