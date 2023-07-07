أسعار الذهب اليوم في مصر تقفز 20 جنيها.. عيار 21 يسجل 2200 جنيه للجرام



اعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية ، عن ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-7-2023 في سوق الصاغة المحلية ، بالتزامن مع صعود سعر الاوقية في بورصة المعادن الدولية بقيمة 10 دولارات للاوقية.

واظهرت بيانات الشعبة ، وجود ارباح بنحو 20 جنيها للجرام ، ليصعد سعر الجرام عيار 21 الاكثر مبيعا وانتشارا في مصر سجل نحو 2200 جنيه للجراك، مقارنة بسعر الجرام التى سجلت 2180 جنيها صباح اليوم ، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لاخري.

سعر الذهب

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2510 جنيها)

ومازال سعر الذهب عيار 24 يواصل ارتفاعاته الطفيفه في التداولات المسائية ، وهو اعلى سعر للجرام في مصر ، ليبلغ 2510 حنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2200 جنيه)

كما ارتفع ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 على مدار اليوم مستفيدا بصعود السعر العالمي للاوقية ، ليبلغ في التعاملات ليبلغ 2200 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1885 جنيهًا)

فيما صعد مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا بقيمة 20 جنيها ليبلغ 1885 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بحوالى 160 جنيها ليبلغ نحو 17600 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وقفز سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 77810 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.510 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

شهدت البورصة العالمية للمعادن تحرك جديد في التعاملات الاسبوعية بشكل ملحوظ لتسجل نحو 1926 دولار .