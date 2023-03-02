أسعار الذهب اليوم في مصر تقفز 115 جنيها رغم التراجع عالميا.. رئيس الشعبة يكشف الأسباب

اشتعال وقفزات ملحوظة شهدتها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 2-3-2023 طوال التعاملات بسوق الصاغة المحلية على خلفية ارتفاع الطلب رغم انخفاض سعر أوقية الذهب في تعاملات بورصة المعادن الدولية اليوم، حيث قفز الجرام نحو 115 جنيها.

وكشف هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف، في تصريحات خاصة لـ”المال” أن انخفاض المعروض من الذهب هو سبب ارتفاع سعر المعدن الأصفر في مصر بقوة اليوم وأمس، موضحا أن سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية بلغ نحو 1785 جنيها للجرام، مقارنة بسعره البالغ 1670 جنيها بداية تعاملات أمس، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب

وترصد جريدة “المال” أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 2-3-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2035 جنيها)

وأضاف رئيس الشعبة أن سعر جرام الذهب عيار 24 واصل صعوده، وهو الأعلى سعر في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 2035 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1785 جنيها)

وقال ميلاد إن جرام الذهب اليوم عيار 21 قفز أيضا بالتداولات على مدار اليوم بشكل كبير ليبلغ 1785 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1526 جنيهًا)

فيما اشتعل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا عند مستويات 1526 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وحقق سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر مكاسب ضخمه مع ارتفاع المعدن ليبلغ 14280 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 160 جنيها للجرام.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 63266 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2035 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن مساء اليوم انخفاض طفيف سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 1832 دولارا.