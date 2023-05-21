أسعار الذهب اليوم في مصر تقفز 100 جنيه.. عيار 21 يسجل 2500 جنيها

قفزات قوية وعنيفة شهدتها أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 21-5-2023 ليقفز سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر بنحو 100 جنيها في التداولات على مدار اليوم بسوق الصاغة المحلية ، بالتزامن مع بدء الاكتتاب في صندوق الاستثمار في الذهب بيومه الاول

وقال لطفي المنيب نائب رئيس شعبة المجوهرات والذهب بالغرف التجارية في تصريحات ل”المال” ، ان سعر الجرام عيار 21 الاكثر مبيعا وانتشارا ارتفع بنحو 100 جنيها ، ليسجل نحو 2500 جنيه للجرام، مقارنة بسعره صباحا 2400 جنيها منتصف اليوم ، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 21-5-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2856 جنيها)

واشتعل مجددا سعر الذهب عيار 24 ، وهو اعلى سعر للجرام في مصر ، ليبلغ 2856 حنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2500 جنيه)

واوضح المنيب ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 واصل قفزاته بقوة متأثرا بتحرك الطلب على المعدن الاصفر ، ليبلغ في التعاملات ليبلغ 2500 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2144 جنيهًا)

فيما استفاد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا من ارتفاع الاوقبة عالميا ليبلغ 2144 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وواصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر تحقيق ارباح بحوالى 800 جنيها ليبلغ نحو 20 ألف جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وارتفع سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 88857 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.856 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجلت البورصة العالمية للمعادن ثبات اليوم نتيجة لتوقف التداولات للاجازة الاسبوعية على ان تعاود التعاملات غدا الأثنين ، لتسجل نحو 1978 دولار .