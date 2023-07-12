أسعار الذهب اليوم في مصر تقفز مجددا.. عيار 21 يسجل 2190 جنيها

واصلت اوقية الذهب قفزاتها القوية لاعلي مستوي في 3 اسابيع بشكل ملحوظ في التداولات اليومية ببورصة المعادن الدولية ، ليرتفع من جديد أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 12-7-2023 بالتعاملات المسائية بعد هبوطه امس في سوق الصاغة بمختلف المحافظات.

وكشفت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية في تقاريرها ، ان سعر الجرام الواحد بلغت ارباحه مساءا نحو 15 جنيها للجرام ، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي المحافظات والوجه البحري 2190 جنيه للجرام، مقارنة بسعره الصباحي والذي بلغ 2175 بدون احتساب المصنعية .

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 12-7-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2504 جنيها)

وعاود سعر جرام الذهب عيار 24 الارتفاع بشكل ملحوظ وهو الاعلى سعر في مصر ليسجل بالتعاملات نحو 2504 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2190 جنيه)

واظهرت تقارير شعبة الذهب صعود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مساءا بشكل طفيف ليبلغ 2190 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1877 جنيهًا)

مكاسب جديدة حققها سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا بواقع 15 جنيها ، ليبلغ 1877 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17520 جنيه)

كما استفاد ايضا سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليحقق مكاسب بلغت نحو 120 جنيها ليسجل نحو 17520 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وصعد سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 77624 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 ارتفاعا ليبلغ حوالي 2.504 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وقفز مجددا خلال جلسة اليوم من البورصة العالمية للمعادن سعر اوقية الذهب ليسجل اعلى مستوي في يوليو الجاري خلال التعاملات ليبلغ 1957 دولار.