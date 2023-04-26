أسعار الذهب اليوم في مصر تقفز لمستوى غير مسبوق.. وعيار 24 يسجل 3000 جنيه بالمصنعية

قفزت بشكل متواصل أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26-4-2023 بشكل قوي على مدار التداولات بسوق الصاغة، رغم استقرار أسعار الأوقية في بورصة المعادن الدولية ، ولكن يأتي الصعود المحلي في ظل سيطرة المخاوف على الأسواق المصرية التي تترقب تغيرات محتملة في سعر الصرف.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26-4-2023

واشتعل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا ليسجل 2530 جنيهاً بارتفاع قدره 20 جنيهاً عن سعر الافتتاح صباحا والبالغة نحو 2510 جنيهات للجرام بدون مصنعية.

وصعدت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24 الأعلي سعراً في مصر ليسجل 2890 جنيهاً للجرام بدون مصنعية ، ليصل سعر الجرام إلى 3000 جنيه شامل المصنعية ، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق خلال هذا الأسبوع.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم إلى 20240 جنيها غير شامل المصنعية أو التكلفة التى تضاف عليه ، وأخيراً سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 2165 جنيهاً في منتصف التداولات.

وتستمر المخاوف في السيطرة على أداء الأسواق المصرية وتدفع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية يراها البعض أنها غير مبررة خاصة أن سعر الأونصة العالمية يعاني من التراجع ويتداول تحت المستوى 2000 دولار للأونصة.

المخاوف من تخفيض قادم في سعر صرف الجنيه تسبب في زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن في الأسواق وتحوط ضد التضخم الناتج عن انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، خاصة بعد تسجيل التضخم مستويات قياسية في الشهر الماضي.

وقالت ستاندرد آند بورز أنها تتوقع انخفاض في قيمة الجنيه حتى نهاية العام المالي الجاري في 30 يونيو القادم بالمقارنة مع سعر الصرف قبل 12 شهرا، وتوقعت أن يتبع ذلك انخفاضات طفيفة في السنوات اللاحقة ، بعد تغيير النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية بعد أن كانت مستقرة مع استقرار تصنيف الديون المصرية الأجنبية طولية الأجل عند (B).

أسعار الذهب عالمياً

وقال التقرير الفني لجولد بيليون ، إن التذبذب يسيطر على أداء أسواق الذهب وسط محاولات فاشلة منذ بداية الأسبوع للعودة إلى التداول فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، يأتي هذا في ظل سعي الأسواق لمزيد من الوضوح بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكي وسط ترقب للبيانات الاقتصادية التي تصدر هذا الأسبوع.

وتتداول أسعار الذهب اليوم الأربعاء في نطاق ضيق حيث تتحرك أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير عند المستوى 1999.60 دولار للأونصة مسجلة ارتفاع بنسبة 0.1%، يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 0.4%.

وانحصرت تداولات الذهب هذا الأسبوع تحت المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، في ظل غياب تصريحات أعضاء الفيدرالي بعد بداية التعتيم الإعلامي للبنك هذا الأسبوع قبل اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.

صدرت أمس الثلاثاء بيانات تشير إلى انخفاض ثقة المستهلك في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر في أبريل وسط تصاعد المخاوف بشأن المستقبل، مما يزيد من خطر وقوع الاقتصاد في ركود هذا العام.

تسببت هذه البيانات في تزايد الطلب على الملاذ الآمن يوم أمس لنشهد ارتفاع كلا من الذهب والدولار الأمريكي في نفس الوقت، خاصة أن بيانات المؤشر تزامنت مع صدور نتائج أرباح بنك فيرست ريبابليك الأمريكي المتضرر منذ الأزمة المصرفية في مارس الماضي، لتظهر قوائم البنك انخفاض الودائع بواقع 100 مليار دولار، الأمر الذي أعاد التوتر إلى الأسواق من جديد بشأن الأزمة المصرفية.

الجدير بالذكر أن الاحتمالات التي كانت تشير إلى رفع آخر للفائدة في اجتماع البنك في يونيو القادم قد اختفت من الأسواق، وعاد في المقابل توقعات تشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بحلول شهر سبتمبر، وهو التوقعات التي لم يشير إليها أياً من أعضاء الفيدرالي في تصريحاتهم السابقة.