أسعار الذهب اليوم في مصر تقفز لأعلى مستوى بتاريخها.. عيار 24 يقترب من 2900 جنيه بالمصنعية

اشتعال جديد بشكل قوي شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19-4-2023 ليقفز سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر بنحو 50 جنيها في التداولات المسائية بسوق الصاغة المحلية، بالتزامن مع ارتفاع سعر الأوقية في بورصة المعادن الدولية.

وكشفت مصادر في شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن سعر الجرام عيار 18 الأكثر مبيعا وانتشارا في القاهرة سجل نحو 2094 جنيها، مقارنة بسعر الجرام التى سجلت 2045 جنيها بداية اليوم ، غير شامل المصنعية ، ليقترب من 2250 جنيها بالمصنعية.

سعر الذهب

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 19-4-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2785 جنيها)

وسجل سعر الذهب عيار 24 قفزة كبيرة ، وهو اعلى سعر للجرام في مصر، ليبلغ 2785 حنيها بدون مصنعية ،وعند احتساب المصنعية سنجد ان الجرام سيقترب من 2900 جنيه، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2440 جنيها)

ووفقا للمصادر فإن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ارتفع بقوة متأثرا بصعود السعر العالمي ، ليبلغ في التعاملات ليبلغ 2440 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2094 جنيهًا)

كما استفاد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا من ارتفاع الاوقبة عالميا ليبلغ 2094 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

واشتعل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليربح حوالى 400 جنيه ليبلغ نحو 19520 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وقفزت سعر أوقية الذهب عيار 24 الى مستويات نحو 86335 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.785 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وسجلت البورصة العالمية للمعادن ارتفاعا في التعاملات الاسبوعية بشكل ملحوظ فيما ربح المعدن الأصفر عالميا نحو 20 دولارا، لتسجل نحو 1990 دولار.