أسعار الذهب اليوم في مصر تقفز لأعلى مستوياتها بعد ارتفاع سعر الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس ارتفاع سعر الفائدة بواقع 2% على الإيداع والاقراض وهو ما ساهم في اشتعال أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 30-3-2023 في التعاملات المسائية بسوق الصاغة بالمحافظات مع صعود سعر الأوقية في البورصات العالمية.

وعلمت “المال” من نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن سعر الذهب بالسوق المحلية خالف التوقعات ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية وخاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 2160 جنيه للجرام، مقارنة بسعره قبل زيادة سعر الفائدة والذي بلغ 2150 جنيها بدون احتساب المصنعية.

سعر الذهب

وترصد بوابة “المال نيوز” أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 30-3-2023 في السطور التالية..

سعر جرام الذهب عيار 24 (2470 جنيها)

قفز منذ قليل سعر جرام الذهب عيار 24 ، وهو الأعلى سعرا في مصر ليسجل نحو 2470 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2160 جنيها)

واشتعل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، بعد رفع سعر الفائدة ليبلغ الجرام مساء 2160 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1850 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا تسجيل مستويات تاريخية ويبلغ 1850 جنيهًا في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

اشتعال متواصل سجله سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بعد أرباح بنحو 80 جنيها ليبلغ نحو 17280 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 إلى نحو 76570 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.470 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا بعد انخفاضه ، ليعاود سعر أوقية الذهب عالميًّا الصعود الطفيف خلال التعاملات ليبلغ 1978 دولار.