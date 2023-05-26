أسعار الذهب اليوم في مصر تقفز بنهاية التداولات.. وعيار 21 يربح 50 جنيهًا

ارتفاع قوي بنهاية التداولات المسائية شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-5-2023 ليقفز سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر بنحو 50 جنيها بسوق الصاغة المحلية، بالتزامن مع ارتفاع سعر الأوقية في بورصة المعادن الدولية.

وعلمت المال من مصادر شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في مصر سجل نحو 2390 جنيها للجرام، مقارنة بسعر الجرام التى سجلت 2340 جنيها منتصف اليوم، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لأخرى.

سعر الذهب

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 26-5-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2730 جنيها)

وواصل سعر الذهب عيار 24 ارتفاعاته الملحوظ ، وهو اعلى سعر للجرام في مصر، ليبلغ 2730 حنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2390 جنيها)

ووفقا للمصادر، فإن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 صعد على مدار اليوم متأثرا بصعود السعر العالمي ، ليبلغ في التعاملات ليبلغ 2390 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2050 جنيهًا)

كما استفاد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا من ارتفاع الاوقبة عالميا ليبلغ 2050 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بحوالى 40 جنيها ليبلغ نحو 19120 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وقفز سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 84630 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.730 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت البورصة العالمية للمعادن صعود في التعاملات الاسبوعية بشكل ملحوظ فيما ربح المعدن الاصفر عالميا نحو 15 دولارا، لتسجل نحو 1952 دولارا.