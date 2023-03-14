أسعار الذهب اليوم في مصر تقفز بشكل قياسي وعيار 21 عند 1910 جنيهات.. نكشف الأسباب

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 14-3-2023 ارتفاعا قياسيا جديدا، مع قفزة أسعار الأونصة العالمية فوق المستوى 1900 دولار للمرة الأولى منذ بداية شهر فبراير الماضي، مما يدعم أسعار الذهب محلياً بشكل كبير.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم عند 1910 جنيهات، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1635 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 15280 جنيها.

فيما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار، وسط ترقب كبير لتحركات سعر الصرف خلال الفترة القادمة ما قد يساهم في ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر لاحقا.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض العجز في الميزان التجاري في مصر إلى 1.93 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2022 بنسبة انخفاض 54% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2021 عندما كان العجز التجاري بقيمة 4.2 مليار دولار.

ويرجع انخفاض العجز التجاري إلى ضعف كبير في الواردات بنسبة 28% خلال شهر ديسمبر الماضي على المستوى السنوي لتصل إلى 6.11 مليار دولار بعد أن كانت واردات شهر ديسمبر 2021 بقيمة 8.49 مليار دولار.

كذلك هبطت الصادرات في ديسمبر الماضي بنسبة 2.7% على مستوى سنوي لتصل إلى 4.18 مليار دولار بعد أن كانت 4.29 مليار دولار في نفس الفترة من 2021.

وقامت الحكومة المصرية بالإفراج عن سلع بقيمة 15 مليار دولار حتى يناير الماضي، وذلك بعد حصولها على اتفاق مع صندوق النقد الدولي نهاية عام 2022.

فيما يتم تداول أسعار الذهب العالمية اليوم عند أعلى مستوياتها منذ 6 أسابيع تقريباً وذلك بعد اختراقها المستوى 1900 دولار للأونصة خلال تداولات الأمس لتستقر فوق هذا المستوى اليوم بدعم من تراجع مستويات الدولار، إلى جانب أزمة انهيار بنك سيليكون فالي التي كان لها مفعول السحر في دعم أسعار الذهب.

وبلغت أسعار الذهب الفورية اليوم عند 1903 دولارات للأونصة منخفضة بنسبة 0.6% عن سعر افتتاح الجلسة، وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت يوم أمس لأعلى مستوى منذ الثالث من شهر فبراير عند 1914.51 دولار للأونصة، واستطاع أن يسجل مكاسب بمقدار 100 دولار منذ مطلع الشهر، ليواجه الآن منطقة مقاومة سعرية مهمة من 1912 إلى 1918 دولارا للأونصة، والتي قد تحدد مصير تحركات الذهب على المدى القصير.

أما عن الدولار الأمريكي فقد شهد ارتفاعا طفيفا اليوم وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، وذلك بعد أن انخفض المؤشر يوم أمس بنسبة 0.7% وسجل أدنى مستوى منذ شهر عند 103.05.

الذهب عاد إلى التألق مجدداً ليلعب دور الملاذ الآمن في الأسواق، وذلك بعد عاصفة انهيار بنك سيليكون فالي التي أثرت على الأسواق المالية العالمية بشكل عام ودفعت المستثمرين إلى التخلي عن المخاطرة والبحث عن استثمارات آمنة، إلى جانب تأثيرها على توقعات أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.