أسعار الذهب اليوم في مصر تعاود قفزاتها مع صعود الأوقية قرب 2000 دولار

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر صعود جديد بقيمة 20 جنيها للجرام الخميس 23-3-2023 متأثره بارتفاع سعر الأونصة العالمية بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي تسبب في ضعف الدولار وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب سواء عالمياً أو محلياً.

وترصد المال أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 23-3-2023

سعر الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم 2040 جنيه للجرام

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1750 جنيها

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 16320 جنيه

ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تداولات اليوم الخميس لتحوم بالقرب من المستوى 2000 دولار للاوقية، بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس الذي شهد رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى جانب تغير في لهجة البنك بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمر الذي دعم ارتفاع الذهب بشكل كبير.

سجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاع اليوم بنسبة 0.3% لتتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1975.85 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى عند 1983.51 دولار للأونصة، وكانت الأسعار قد سجلت ارتفاع يوم أمس بنسبة 1.6%،

على الرغم من استجابة البنك الاحتياطي الفيدرالي لتوقعات الأسواق ورفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس فقط لتصل إلى النطاق بين 4.75% إلى 5.0%، إلا أن البنك غير نبرة حديثه وفي توقعاته الخاصة برفع الفائدة خلال الفترة المقبلة وهو ما تسبب في تغير توجهات الأسواق بشكل كبير.

البنك الفيدرالي أشار إلى وجود رفع آخر في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ولكنه لم يحدد في أي اجتماع، كما أكد ان عام 2023 لن يشهد أي تخفيضات في أسعار الفائدة حيث يستمر البنك في محاربة التضخم بشكل صريح بعد ان أكد محافظ البنك جيروم باول على قوة القطاع المصرفي الأمريكي أكثر من مرة.

أشار البنك أيضاً أن السياسة النقدية ستتجه إلى التوقف على رفع الفائدة باستثناء الرفع المتبقي هذا العام، وهو ما تسبب في انخفاض كبير في مستويات الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية، لينعكس بالإيجابي على أسعار الذهب.

التغيير الأكبر في نبرة البنك الاحتياطي الفيدرالي بعد تداعيات بنك سيليكون فالي ظهر في حذف عبارة “توقعات الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة” التي استمرت في بيان البنك خلال اجتماعاته منذ العام الماضي التي رفع خلالها الفائدة لتتحول إلى “بعض عمليات تثبيت السياسة الإضافية”.

وكشف جولدن ساكس عن توقعاتها الخاصة بأسعار الذهب خلال 12 شهر قادمة، وأشارت إلى إمكانية ارتفاع الذهب إلى المستوى 2050 دولار للأونصة في ظل استمرار تزايد الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في الأسواق وهو ما ينعكس على أسعار الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ.

وأضافت المؤسسة المالية أن أسواق السلع بشكل عام قد لا تتأثر بالآثار السلبية لأزمة القطاع المصرفي، وأن أسواق السلع بشكل عام قد تشهد ارتفاع بنسبة 28%.

انخفاض الدولار الأمريكي حالياً وتسجيله أدنى مستوى في 7 أسابيع حقق استفادة كبيرة للسلع التي يتم تسعيرها بالدولار وعلى رأسها الذهب، كما عززت النظرة أن الفيدرالي الأمريكي قد يكون أقل تشدداً باقي العام من الإقبال على الأصول غير ذات العائد مثل الذهب.

يذكر أيضاً أن ضعف قيمة الدولار تجعل أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما يزيد من الطلب على الذهب ويدفع الأسعار إلى الارتفاع.