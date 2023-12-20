أسعار الذهب اليوم في مصر تعاود الهبوط .. عيار 21 يسجل 2985 جنيها 

عاودت من جديد اسواق الذهب والمجوهرات تسجيل انخفاض طفيف بشكل جماعي في أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20-12-2023 بالتزامن مع هدوء سعر الدولار امام الجنيه والطلب على المعدن الأصفر بعد اشتعاله صباحا وسط ترقب من المتعاملين لحركة العرض والطلب.

واظهرت تقارير شعبة الذهب بالغرف التجارية ، وجود هبوط طفيف بسعر الاوقية في جلسة البورصة العالمة تزامن الانخفاض محليا ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 2985 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا البالغ 3000 جنيها بدون احتساب المصنعية.

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 20-12-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 ( 3412 جنيها)

وكشفت شعبة الذهب ، ان سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع مساءا في مصر ، ليسجل 3412 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2985 جنيه)

كما ان سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفض بعد اشتعاله صباحا في التعاملات ليبلغ 2985 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2559 جنيهًا)

وهبط مجددا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليفقد 15 جنيها ويسجل العيار الاقل سعرا في مصر ويبلغ 2559 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (23880 جنيه)

وشهد سعر الجنيه الذهب في مصر خسائر تصل الى 120 جنيها من قيمته ويسجل 23880 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وتأثر سعر سبيكة الذهب عيار 24 بهبوط الجرام الى نحو 105772 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

كما تراجع خلال جلسات اليوم سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام ليهبط عند مستويات حوالي 3.412 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانخفض منذ قليل سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو 2034 دولار.