أسعار الذهب اليوم في مصر تعاود الهبوط المفاجئ .. عيار 21 يسجل 1900 جنيه

انخفضت صباحا أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-3-2023 متأثره بهبوط أسعار أونصة الذهب عالمياً وذلك بعد المستويات القياسية التي سجلتها الأيام القليلة الماضية بعد تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل المخاوف بشأن القطاع المصرفي الأمريكي لانهيار بنك سيليكون فالي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وخسر في تعاملات اليوم سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً نحو 15 جنيها ليسجل 1900 جنيه للجرام، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 15200 جنيه في هبط سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1635 جنيها.

اما على مستوي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري فقد استقر عند 30.95 جنيه لكل دولار دون تغير الأمر الذي ساهم في هدوء التعاملات في أسواق الذهب اليوم ودفعها إلى التراجع الطفيف، ولكن يستمر الترقب والحذر خاصة مع بداية الترويج اليوم لبيع 10% من شركة “وطنية ” و “صافي” سواء إلى مستثمر استراتيجي أو الطرح في البورصة.

تأتي هذه التحركات من قبل الحكومة المصرية بهدف البدء في طرح 32 شركة سواء للاستثمار في البورصة أو البيع لمستثمر استراتيجي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الثقة في أداء الاقتصاد المصري ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية.

وعلى الجانب الآخر تنتظر الأسواق المحلية الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري وسط توقعات محلية وعالمية برفع أسعار الفائدة.

وكان السبب الرئيسي في أنخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر هو تراجع سوق الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي ولكن بنسب هبوط معتدلة، وذلك بعد تسجيل أعلى مستوى في 6 أسابيع مطلع هذا الأسبوع.

وساهم التضخم الأمريكي إلى خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية بشأن موقف البنك الفيدرالي بشأن سياسته النقدي، حيث بلغت أسعار الذهب الفورية انخفاض اليوم بنسبة 0.4% لتتداول عند المستوى 1895.95 دولار للأونصة وقت كتابة التقرير، يأتي هذا بعد انخفاض آخر يوم أمس من أعلى مستوى تم تسجيله في 6 أسابيع عند 1914.51 دولار للأونصة.

وساهم اختراق الذهب مستوى 1900 دولار للأونصة في خلق تفاؤل لدي المستثمرين، ولكن أسعار الذهب سرعان ما عادت إلى الهبوط اليوم تحت المستوى المذكور، حيث رأى البعض أن اغلاق تداولات الأسبوع فوق هذا المستوى من شأنه أن يدعم ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة بشكل كبير.

وشهد سعر الدولار عالميا تعافي محدود اليوم بعد انخفاض استمر لخمس جلسات متتالية ليسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفاع بنسبة 0.3%، وذلك في ظل عدم اليقين الذي يسيطر على الأسواق بعد بيانات التضخم المتضاربة يوم أمس.