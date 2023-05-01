أسعار الذهب اليوم في مصر تعاود القفزات.. عيار 21 يرتفع 40 جنيها للجرام

تذبذب في سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن، لتعاود صعودها مجددًا بعد الهبوط صباحًا لتقفز معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 1-5-2023 في منتصف تداولات سوق الصاغة بمختلف المحافظات، على خلفية استمرار الطلب في الصعود على سبائك الذهب والجنيهات.

وكشفت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، في تقرير لها، أن المعدن الأصفر عاود الصعود مجددًا بقيمة 40 جنيهًا فى منتصف التداول، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعًا على مستوى الجمهورية، وخاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن، إلى نحو 2670 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره صباحًا البالغ 2630 دون احتساب المصنعية، ليقترب الجرام من 2800 جنيه بالمصنعية.

سعر الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 1 مايو 2023 في التقرير التالي.

سعر جرام الذهب عيار 24 (3052 جنيهًا)

وقفز منتصف اليوم سعر جرام الذهب عيار 24، ليسجل بالتعاملات نحو 3052 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2670 جنيهًا)

وأوضحت الشعبة، في بيانها، أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 عاود الصعود بشكل ملحوظ ليبلغ 2670 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2288 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا محليًّا ليبلغ 2288 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (21360 جنيه)

وواصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر تحقيق أرباح بنحو 240 جنيهًا ليبلغ نحو 21360 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

واستفاد سعر سبيكة الذهب عيار 24 من صعود سعرها عالميًّا لترتفع محليًّا وتسجل نحو 94612 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 3.052 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتستفيد التعاملات في البورصة العالمية للمعادن من المخاوف عالميًّا من حدوث أزمة مالية أمريكية، لتعاود سعر أوقية الذهب عالميًّا الصعود الطفيف خلال التعاملات ليبلغ 1995 دولارًا.