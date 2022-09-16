أسعار الذهب اليوم في مصر تعاود الصعود وعيار 18 يسجل 955 جنيها

وأوضحت الشعبة أن أسعار  الذهب اليوم في مصر كالتالى

أسعار الذهب اليوم في مصر تعاود الصعود وعيار 18 يسجل 955 جنيها
عمر سالم

عمر سالم

5:49 م, الجمعة, 16 سبتمبر 22

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-9-2022 منتصف التعاملات في سوق الصاغة مع استمرار الطلب علي المعدن الأصفر.

جريدة المال
سعر الذهب اليوم في مصر

وأوضحت الشعبة أن أسعار  الذهب اليوم في مصر كالتالى   : 

أوقية الذهب عالميا : ارتفعت إلى 1675 دولارا بعد هبوطها صباحا عند 1662 دولارا

سعر جرام الذهب عيار 21  بلغ  1115  جنيها

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل حوالى 1274.2 جنيه بدون مصنعية

سعر جرام الذهب عيار 18 عاود الارتفاع ليبلغ 955.7  جنيه
سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ  745.5  جنيه

سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة  8920  جنيها.

عمر سالم

عمر سالم

5:49 م, الجمعة, 16 سبتمبر 22