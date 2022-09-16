أسعار الذهب اليوم في مصر تعاود الصعود وعيار 18 يسجل 955 جنيها

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 16-9-2022 منتصف التعاملات في سوق الصاغة مع استمرار الطلب علي المعدن الأصفر.
وأوضحت الشعبة أن أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالى :
أوقية الذهب عالميا : ارتفعت إلى 1675 دولارا بعد هبوطها صباحا عند 1662 دولارا
سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 1115 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل حوالى 1274.2 جنيه بدون مصنعية
سعر جرام الذهب عيار 18 عاود الارتفاع ليبلغ 955.7 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 745.5 جنيه
سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 8920 جنيها.