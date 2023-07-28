أسعار الذهب اليوم في مصر تعاود الصعود الطفيف .. عيار 21 يسجل 2160 جنيها للجرام

أظهرت تقارير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية صعود أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 28-7-2023 في التداولات المسائية بسوق الصاغة المحلية ، بالتزامن مع صعود سعر الأوقية في بورصة المعادن الدولية بقيمة 20 دولارا.

وسجلت أرباح المعدن الأصفر محليا نحو 5 جنيهات ، ليرتفع مجددا سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في مصر إلى نحو 2160 جنيها، مقارنة مع سعره الصباحي البالغ 2155 جنيها اليوم ، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لأخري.

وترصد جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 28-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2470 جنيها)

يسود التذبذب سعر الذهب عيار 24 صباحا ومساء ليعاود الصعود الطفيف مساء ، وسجل أعلى سعر للجرام في مصر 2470 حنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2160 جنيها)

أيضا لازال سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 يتم تداوله على استحياء ليصعد بصعود السعر العالمي للأوقية ، ليبلغ في التعاملات 2160 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1852 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا تحركا جديدا بقيمة 5 جنيهات ليبلغ 1852 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17280 جنيها)

وحقق سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر أرباحا بحوالى 40 جنيها ليبلغ نحو 17280 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وقفز سعر سبيكة الذهب عيار 24 لتستفيد من صعود نظيرتها العالمية لتبلغ نحو 76570 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.470 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.