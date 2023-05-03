أسعار الذهب اليوم في مصر تعاود التراجع.. عيار 21 يخسر 10 جنيهات

انخفضت، خلال منتصف التعاملات

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-5-2023

اليوم في مصر الأربعاء 3-5-2023 بشكل متواصل، وسط ترقب من جانب المتعاملين في سوق الصاغة لمستويات المعدن وحركة الطلب عليه في السوق المحلية، رغم ارتفاع كبير في سعر الأوقية في البورصات العالمية للمعادن بعد تحركها قرب 2015 دولارًا للأوقية.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأعلى مبيعًا في مصر تراجع بقيمة 10 جنيهات، ولا يزال الجرام يحافظ على مستواه عند 2640 جنيهًا للجرام غير شامل المصنعية، وفقًا لشعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

تراجع جديد سجله سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر طلبًا في القاهرة منتصف تعاملات اليوم، ليبلغ الجرام نحو 2263 جنيهًا دون مصنعية.

وانخفض أيضًا سعر الجنيه الذهب في مصر والذي يشهد طلبًا متزايدًا من المواطنين في الفترة الحالية؛ على خلفية انخفاض التكلفة على شرائه ليسجل نحو 21120 جنيهًا.

أسعار سبائك الذهب في مصر

سجلت أسعار السبائك في مصر نحو 93868 جنيهًا للسبيكة الواحدة والتى تزن نحو 31 جرامًا، وتكون سبائك الذهب مصنوعة من عيار 24 والتى تلقى إقبالًا كبيرًا عليها حاليًّا.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء فوق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، بعد ارتفاع كبير يوم أمس، ليتحضر المعدن النفيس لإمكانية تسجيل مستوى قياسي، هذا الأسبوع، بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، في ظل تزايد المخاوف بشأن الأزمة المصرفية وأزمة سقف الدين الأمريكية.

ويتم تداول أسعار الذهب الفورية، خلال جلسة اليوم، في نطاق محدد حول المستوى 2016 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفعت يوم أمس بنسبة 1.8% لتسجل أعلى مستوى منذ 7 أسابيع عند 2019.30 دولار للأونصة، وفق منصة جولد بيليون لتداول الذهب.

وشهدت أسعار الذهب عالميًّا أكبر مكاسب يومية، أمس الثلاثاء، منذ شهر بتحقيق ارتفاع بمقدار 35 دولار، في طريقها للاقتراب من أعلى مستوى تم تسجيله هذا العام عند 2048.76 دولار للأونصة، في منتصف ابريل الماضي ، وهو ما تستفيد منه أسعار الذهب اليوم في مصر.

وشهد سعر الذهب، أمس، ارتفاعًا وإغلاق التعاملات أمس فوق المستوى 2000 دولار، لينهي المعدن سبع جلسات متتالية من الإغلاق تحت المستوى نفسه، الأمر الذي يدل على تحفز أسواق الذهب لتسجيل المزيد من المكاسب، هذا الأسبوع، ولكن في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع البنك الفيدرالي، اليوم.