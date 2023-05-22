أسعار الذهب اليوم في مصر تعاود الانخفاض.. عيار 21 يخسر 50 جنيها للجرام

تذبذب جديد في نهاية تعاملات سوق الصاغة بمختلف المحافظات لتعاود أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 22-5-2023 الانخفاض بشكل ملحوظ بعد قفزات صباحية ، على خلفية هبوط سعر الاوقية وخسارتها نحو 10 دولار خلال تداولات البورصة العالمية للمعادن وهدوء الطلب.

وبلغ اجمالى خسائر المعدن الاصفر محليا نحو 50 جنيها للجرام ، وسط توقعات بمزيد من الهبوط ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 2460 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباح اليوم البالغ 2510 جنيها، غير شامل المصنعية

سعر الذهب

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 22-5-2023

سعر جرام الذهب عيار 24 (2810 جنيها)

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب ان سعر جرام الذهب عيار 24 هبط بشكل ملحوظ ، ليسجل 2810 جنيها ، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2460 جنيه)

كما تراجع ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بالتزامن مع تراجع اوقية الذهب عالميا ليبلغ 2460 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والاعلي بيعا في السوق

سعر جرام الذهب عيار 18 (2110 جنيهًا)

وانخفض ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 2110 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 400 جنيها من قيمته ويسجل نحو 19680 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

فيما عاود سعر سبيكة الذهب عيار 24 التراجع بشكل ملحوظ نحو 87110 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.810 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتراجع بنهاية جلسة اليوم سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم بعد ارتفاعه صباحا ليعاود الهبوط ويسجل 1971 دولار